Чиновник, обвинивший депутата в избиении, попал в больницу

Сотрудника администрации Первомайского района Новосибирска Алексея Михайлова госпитализировали. Ранее обвинил депутата горсовета Дмитрия Дамаева в нападении и угрозах.
По словам Михайлова, сейчас он находится в Городской клинической больнице №1:
«Меня госпитализировали, в данный момент под капельницей. Чувствую себя непонятно, не очень хорошее ощущение в районе печени. Тошнота, рвота – состояние не из лучших», — резюмировал Михайлов.
Михайлов добавил, что ему нужно будет наблюдаться в течение несколько дней.
Как ранее сообщил корреспонденту НГС заместитель начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Алексей Михайлов, сегодня днём он приехал в мэрию, чтобы отдать документы, и в коридоре пересёкся с депутатом Дмитрием Дамаевым:
«Я зашёл со стороны общественной приёмной, поднялся на второй этаж. Шёл по коридору, мне навстречу шёл депутат Дамаев. Тут же он ускорился, ударил меня в живот сильно, я загнулся. Он мне вслед угрожающие несколько фраз: "Если ещё такое повторится, <...> тебе" — и ушёл. Я с ним знаком только как с депутатом, личных отношений у меня с ним нет», — заявил Михайлов.
У председателя комиссии по градостроительству горсовета депутата Дмитрия Дамаева своя версия произошедшего — он считает слова Михайлова провокацией. По его словам, с районным чиновником он просто столкнулся на выходе из мэрии.
«Не могу понять, для чего он это делает. Столкнулись с ним на входе. Не могу понять, для чего ему это надо. Видимо, такой стиль работы у администрации. Мы пересекаемся только по деятельности Первомайского района. Это, наверное, часть такой игры. Он систематически доходит до оскорблений в соцсетях, что непозволительно для сотрудника. Сейчас здесь какие-то инсинуации», — заявил Дамаев.
В конце мая в центр скандала попал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Шпаков. В сеть попало видео, на котором он ругается с сотрудником ГИБДД — депутату не понравилось, что машина сотрудников Госавтоинспекции помешала движению транспорта.