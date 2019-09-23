Чиновник, обвинивший депутата в избиении, попал в больницу

Михайлов добавил, что ему нужно будет наблюдаться в течение несколько дней.

«Меня госпитализировали, в данный момент под капельницей. Чувствую себя непонятно, не очень хорошее ощущение в районе печени. Тошнота, рвота – состояние не из лучших», — резюмировал Михайлов.

Как ранее сообщил корреспонденту НГС заместитель начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Алексей Михайлов, сегодня днём он приехал в мэрию, чтобы отдать документы, и в коридоре пересёкся с депутатом Дмитрием Дамаевым:

«Я зашёл со стороны общественной приёмной, поднялся на второй этаж. Шёл по коридору, мне навстречу шёл депутат Дамаев. Тут же он ускорился, ударил меня в живот сильно, я загнулся. Он мне вслед угрожающие несколько фраз: "Если ещё такое повторится, <...> тебе" — и ушёл. Я с ним знаком только как с депутатом, личных отношений у меня с ним нет», — заявил Михайлов.



У председателя комиссии по градостроительству горсовета депутата Дмитрия Дамаева своя версия произошедшего — он считает слова Михайлова провокацией. По его словам, с районным чиновником он просто столкнулся на выходе из мэрии.



«Не могу понять, для чего он это делает. Столкнулись с ним на входе. Не могу понять, для чего ему это надо. Видимо, такой стиль работы у администрации. Мы пересекаемся только по деятельности Первомайского района. Это, наверное, часть такой игры. Он систематически доходит до оскорблений в соцсетях, что непозволительно для сотрудника. Сейчас здесь какие-то инсинуации», — заявил Дамаев.

