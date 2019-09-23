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Чиновник, обвинивший депутата в избиении, попал в больницу

Он жалуется на боли в районе печени и тошноту

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Алексей Михайлов сейчас в ГКБ №1

Алексей Михайлов сейчас в ГКБ №1

Сотрудника администрации Первомайского района Новосибирска Алексея Михайлова госпитализировали. Ранее обвинил депутата горсовета Дмитрия Дамаева в нападении и угрозах. 

По словам Михайлова, сейчас он находится в  Городской клинической больнице №1:

«Меня госпитализировали, в данный момент под капельницей. Чувствую себя непонятно, не очень хорошее ощущение в районе печени. Тошнота, рвота – состояние не из лучших», — резюмировал Михайлов. 

Михайлов добавил, что ему нужно будет наблюдаться в течение несколько дней. 

Как ранее сообщил корреспонденту НГС заместитель начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Алексей Михайлов, сегодня днём он приехал в мэрию, чтобы отдать документы, и в коридоре пересёкся с депутатом Дмитрием Дамаевым:

«Я зашёл со стороны общественной приёмной, поднялся на второй этаж. Шёл по коридору, мне навстречу шёл депутат Дамаев. Тут же он ускорился, ударил меня в живот сильно, я загнулся. Он мне вслед угрожающие несколько фраз: "Если ещё такое повторится, <...> тебе" — и ушёл. Я с ним знаком только как с депутатом, личных отношений у меня с ним нет», — заявил Михайлов.

У председателя комиссии по градостроительству горсовета депутата Дмитрия Дамаева своя версия произошедшего — он считает слова Михайлова провокацией. По его словам, с районным чиновником он просто столкнулся на выходе из мэрии.

«Не могу понять, для чего он это делает. Столкнулись с ним на входе. Не могу понять, для чего ему это надо. Видимо, такой стиль работы у администрации. Мы пересекаемся только по деятельности Первомайского района. Это, наверное, часть такой игры. Он систематически доходит до оскорблений в соцсетях, что непозволительно для сотрудника. Сейчас здесь какие-то инсинуации», — заявил Дамаев.

В конце мая в центр скандала попал депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Шпаков. В сеть попало видео, на котором он ругается с сотрудником ГИБДД — депутату не понравилось, что машина сотрудников Госавтоинспекции помешала движению транспорта. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

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    23 сен 2019 в 20:33

    В какой стране в больницу?

    привет!
    23 сен 2019 в 20:38

    С таким здоровьем - добро пожаловать в Росгвардию!

    Иван
    23 сен 2019 в 20:37

    Мышиная возня.