Хоккей: «Сибирь» разгромила казанский «Ак Барс»

Это четвертая победа в сезоне

На 9 минуте первого периода нападающий «Сибири» Данил Романцев открыл счет игры. Через две минуты нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров сравнял счет. На 17-й минуте Данил Романцев забросил ещё одну шайбу в ворота соперников.

Игра началась с удалений: за первые 9 минут матча судья удалил 2-х игроков «Сибири» и 4-х игроков «Ак Барса».

Вечером в понедельник, 23 сентября, ХК «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ выиграла команду «Ак Барс» из Казани. Матч закончился со счётом ВПИСАТЬ.

Во втором периоде «Сибири» удалось отыграть ещё да балла — на 26-й минуте шайбу забросил Данил Романцев, а на 33-й нападающий Евгений Чесалин.

В третьем периоде нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв заработал последнее очко для команды.

На воротах «Сибири» был Алексей Красиков.

В этом сезоне «Сибирь» выступает с переменным успехом. На прошлой неделе команда проиграла в домашнем матче челябинскому «Трактору» — матч закончился со счётом 1:2.