Темы

СЕЙЧАС +10°С
Пробки 1/10
usd 63.85
eur 70.60

Все новости

Все новости
Спорт

Хоккей: «Сибирь» разгромила казанский «Ак Барс»

Счет игры

Поделиться

369
7 Обсудить
Это четвертая победа в сезоне

Это четвертая победа в сезоне

Вечером в понедельник, 23 сентября, ХК «Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ выиграла команду «Ак Барс» из Казани. Матч закончился со счётом ВПИСАТЬ.

Игра началась с удалений: за первые 9 минут матча судья удалил 2-х игроков «Сибири» и 4-х игроков «Ак Барса». 

На 9 минуте первого периода нападающий «Сибири» Данил Романцев открыл счет игры. Через две минуты нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров сравнял счет. На 17-й минуте Данил Романцев забросил ещё одну шайбу в ворота соперников. 

Во втором периоде «Сибири» удалось отыграть ещё да балла — на 26-й минуте шайбу забросил Данил Романцев, а на 33-й нападающий Евгений Чесалин.

В третьем периоде нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв заработал последнее очко для команды. 

На воротах «Сибири» был Алексей Красиков. 

В этом сезоне «Сибирь» выступает с переменным успехом. На прошлой неделе команда проиграла в домашнем матче челябинскому «Трактору» — матч закончился со счётом 1:2.

По теме

ТЕКСТ

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (7)

    Фото пользователя
    23 сен 2019 в 22:08

    4-2 это не разгром в хоккее...Сибирь отскочили кое как позорники... Ак Барс играл с колёс тем более... скоро Амур на домашнем льду выбьет всю дурь из Сибири... И болельщики будут петь... Позорься Сибирь мы гордимся тобой... 9 позорное место Сибири не за горами...

    System999
    23 сен 2019 в 22:06

    Такая Сибирь должна быть в плове) Любо дорого)))

    Я не робот
    23 сен 2019 в 22:06

    Маша Вьюн, щито? Какой счет то? Если, судя по тексту 2:1, то причем тут разгром?