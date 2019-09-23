Новосибирцев предупредили о сильном ветре и граде

Новосибирские спасатели со ссылкой на синоптиков выпустили экстренное предупреждение — во вторник, 24 сентября, в Новосибирской области ожидается ухудшение погоды.
«24 сентября во второй половине ночи и днем по области ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, местами порывы до 25 м/с», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В МЧС также предупредили о возможном граде и сильном дожде.
В ведомстве добавили, что из-за плохой погоды могут оборваться линии связи и электропередачи, возможны срывы кровли и падение незакреплённых конструкций, возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. Спасатели рекомендовали по возможности остаться дома и не оставлять детей без присмотра.
В МЧС напомнили, что в экстренных ситуациях необходимо обращаться по телефону 112 или в пожарно-спасательную службу МЧС России по номеру 101. Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС.ПОГОДА.
На ближайшие дни синоптики прогнозируют по-настоящему осеннюю погоду: ближайшей ночью будет +4…+9 градусов, а к 26 сентября ожидается до –2…+3 градусов.