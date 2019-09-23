Новосибирцев предупредили о сильном ветре и граде

По данным спасателей, погода испортится ко второй половине дня

Новосибирские спасатели со ссылкой на синоптиков выпустили экстренное предупреждение — во вторник, 24 сентября, в Новосибирской области ожидается ухудшение погоды.



«24 сентября во второй половине ночи и днем по области ожидается усиление ветра до 15–20 м/с, местами порывы до 25 м/с», — сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.



В МЧС также предупредили о возможном граде и сильном дожде.

В ведомстве добавили, что из-за плохой погоды могут оборваться линии связи и электропередачи, возможны срывы кровли и падение незакреплённых конструкций, возникновении чрезвычайных ситуаций из-за непогоды. Спасатели рекомендовали по возможности остаться дома и не оставлять детей без присмотра.

