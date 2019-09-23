Чиновников поймали на попытке проехать под «кирпич». В наказание им прочитали лекцию по ПДД

В администрации Ленинского района чиновникам прочитали лекцию по ПДД после того, как в сети появился ролик о нарушении правил дорожного движения — на видео попали несколько сотрудников администрации, которые пытались проехать под «кирпич».



Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в администрации Ленинского района, инструктаж был проведён со всеми сотрудниками, независимо от того, попали они на видео блогеров Дениса Новичкова и Антона Соколова или нет.