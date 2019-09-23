Чиновников поймали на попытке проехать под «кирпич». В наказание им прочитали лекцию по ПДД

В администрации Ленинского района чиновникам прочитали лекцию по ПДД после того, как в сети появился ролик о нарушении правил дорожного движения — на видео попали несколько сотрудников администрации, которые пытались проехать под «кирпич».
Как сообщили в ответ на запрос корреспондента НГС в администрации Ленинского района, инструктаж был проведён со всеми сотрудниками, независимо от того, попали они на видео блогеров Дениса Новичкова и Антона Соколова или нет.
«По указанию главы администрации Александра Гриба, со всеми сотрудниками администрации Ленинского района дополнительно был проведен инструктаж по правилам дорожного движения, под роспись, и доведен Кодекс этики и поведения муниципального служащего», — говорится в ответе.
При этом, отмечают чиновники, не все автомобилисты, пытавшиеся нарушить правила, работали в администрации.
Ролик с нарушениями блогеры опубликовали 18 сентября — несколько людей пытались заехать под «кирпич» — блогеры сообщали им о нарушении и просили развернуться, чтобы проехать на парковку правильно. На видео попал и заместитель главы по организационной работе Александр Куян, который вступил с блогерами в перепалку.