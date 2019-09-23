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К бизнес-центру на Красном проспекте съехались пожарные машины

Ещё до их приезда люди эвакуировались из здания

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На месте работает пожарная служба

На месте работает пожарная служба

К новосибирскому бизнес-центру «Бутон» на Красном проспекте приехали пожарные машины.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, добавив, что дыма возле здания при этом не видно.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что не владеют подробной информацией о случившемся, но уже известно, что вызов не ложный и люди эвакуировались до приезда пожарных.

«Пожарные туда прибыли в 17:57», — передали в пресс-службе.

Если вам известны подробности эвакуации или у вас есть фото или видео происходящего сейчас в бизнес-центре, свяжитесь с редакцией по телефону 8–923–157–0000 (можно написать в WhatsАpp).

Люди эвакуировались из здания до приезда пожарных

Люди эвакуировались из здания до приезда пожарных

Дополнение: Как рассказали корреспонденту НГС в одной из организаций, работающей в бизнес-центре «Бутон», небольшой пожар случился в ресторане «Бургер Кинг». В целях безопасности эвакуировали всё здание.

«Возгорание <...> потушили оперативно, и сейчас опять всё спокойно. Мы вернулись на вернулись на рабочие места», – сообщила одна из участниц эвакуации.

В прошлом месяце по соседству с «Бутоном» сгорел ресторан PuppenHaus. Наши корреспонденты следили за тушением пожара в режиме онлайн.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    с богаткова
    23 сен 2019 в 18:23

    сижу на работе на ленина 12, все спокойно.

    Лещевыписыватель чопа.
    23 сен 2019 в 18:22

    Надо выписывать лещей тому кто отказывается эвакуироваться.

    с богаткова
    23 сен 2019 в 18:20

    Эвакуировались не сами, а благодаря слаженным действиям сотрудников ЧОПа.