К бизнес-центру на Красном проспекте съехались пожарные машины

К новосибирскому бизнес-центру «Бутон» на Красном проспекте приехали пожарные машины.
Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, добавив, что дыма возле здания при этом не видно.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что не владеют подробной информацией о случившемся, но уже известно, что вызов не ложный и люди эвакуировались до приезда пожарных.
«Пожарные туда прибыли в 17:57», — передали в пресс-службе.
Если вам известны подробности эвакуации или у вас есть фото или видео происходящего сейчас в бизнес-центре, свяжитесь с редакцией по телефону 8–923–157–0000 (можно написать в WhatsАpp).
Дополнение: Как рассказали корреспонденту НГС в одной из организаций, работающей в бизнес-центре «Бутон», небольшой пожар случился в ресторане «Бургер Кинг». В целях безопасности эвакуировали всё здание.
«Возгорание <...> потушили оперативно, и сейчас опять всё спокойно. Мы вернулись на вернулись на рабочие места», – сообщила одна из участниц эвакуации.
В прошлом месяце по соседству с «Бутоном» сгорел ресторан PuppenHaus. Наши корреспонденты следили за тушением пожара в режиме онлайн.