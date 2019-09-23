К бизнес-центру на Красном проспекте съехались пожарные машины

К новосибирскому бизнес-центру «Бутон» на Красном проспекте приехали пожарные машины.

Об этом в редакцию НГС сообщил читатель, добавив, что дыма возле здания при этом не видно.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что не владеют подробной информацией о случившемся, но уже известно, что вызов не ложный и люди эвакуировались до приезда пожарных.

«Пожарные туда прибыли в 17:57», — передали в пресс-службе.

Если вам известны подробности эвакуации или у вас есть фото или видео происходящего сейчас в бизнес-центре, свяжитесь с редакцией по телефону 8–923–157–0000 (можно написать в WhatsАpp).