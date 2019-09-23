«Ударил меня в живот, я загнулся»: новосибирский чиновник обвинил депутата горсовета в нападении

Чиновник из Первомайского района Алексей Михайлов (на фото слева) заявил, что депутат горсовета Дмитрий Дамаев ударил его в живот Фото: Алексей Михайлов, gorsovetnsk.ru

Сотрудник администрации Первомайского района Новосибирска Алексей Михайлов обвинил депутата горсовета Дмитрия Дамаева в нападении и угрозах. Михайлов утверждает, что Дамаев ударил его в живот прямо в здании мэрии на Красном проспекте. Как сообщил корреспонденту НГС заместитель начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Алексей Михайлов, сегодня днём он приехал в мэрию, чтобы отдать документы, и с депутатом Дмитрием Дамаевым пересёкся в коридоре. «Я зашёл со стороны общественной приёмной, поднялся на второй этаж. Шёл по коридору, мне навстречу шёл депутат Дамаев. Тут же он ускорился, ударил меня в живот сильно, я загнулся. Он мне вслед угрожающие несколько фраз: "Если ещё такое повторится, <...> тебе" — и ушёл. Я с ним знаком только как с депутатом, личных отношений у меня с ним нет», — заявил Михайлов.



При этом, как утверждает Михайлов, Дамаев знает его лично и вряд ли мог с кем-то спутать. Поэтому чиновник предположил, что это было умышленное нападение. Михайлов сообщил, что вызвал на место происшествия полицейских, которые уже приняли у него заявление, а сейчас его везут на скорой в городскую больницу № 1 на осмотр к хирургу. У председателя комиссии по градостроительству горсовета депутата Дмитрия Дамаева своя версия произошедшего — он считает слова Михайлова провокацией. По его словам, с районным чиновником он просто столкнулся на выходе из мэрии. «Не могу понять, для чего он это делает. Столкнулись с ним на входе. Не могу понять, для чего ему это надо. Видимо, такой стиль работы у администрации. Мы пересекаемся только по деятельности Первомайского района. Это, наверное, часть такой игры. Он систематически доходит до оскорблений в соцсетях, что непозволительно для сотрудника. Сейчас здесь какие-то инсинуации», — заявил Дамаев. В пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли в течение часа подтвердить факт вызова сотрудников полиции в мэрию.