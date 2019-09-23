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«Ударил меня в живот, я загнулся»: новосибирский чиновник обвинил депутата горсовета в нападении

Депутат уверяет, что слова чиновника — просто провокация

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Чиновник из Первомайского района Алексей Михайлов (на фото слева) заявил, что депутат горсовета Дмитрий Дамаев ударил его в живот

Чиновник из Первомайского района Алексей Михайлов (на фото слева) заявил, что депутат горсовета Дмитрий Дамаев ударил его в живот

Сотрудник администрации Первомайского района Новосибирска Алексей Михайлов обвинил депутата горсовета Дмитрия Дамаева в нападении и угрозах. Михайлов утверждает, что Дамаев ударил его в живот прямо в здании мэрии на Красном проспекте. 

Как сообщил корреспонденту НГС заместитель начальника отдела общественных связей администрации Первомайского района Алексей Михайлов, сегодня днём он приехал в мэрию, чтобы отдать документы, и с депутатом Дмитрием Дамаевым пересёкся в коридоре.

«Я зашёл со стороны общественной приёмной, поднялся на второй этаж. Шёл по коридору, мне навстречу шёл депутат Дамаев. Тут же он ускорился, ударил меня в живот сильно, я загнулся. Он мне вслед угрожающие несколько фраз: "Если ещё такое повторится, <...> тебе" — и ушёл. Я с ним знаком только как с депутатом, личных отношений у меня с ним нет», — заявил Михайлов.

При этом, как утверждает Михайлов, Дамаев знает его лично и вряд ли мог с кем-то спутать. Поэтому чиновник предположил, что это было умышленное нападение. Михайлов сообщил, что вызвал на место происшествия полицейских, которые уже приняли у него заявление, а сейчас его везут на скорой в городскую больницу № 1 на осмотр к хирургу.

У председателя комиссии по градостроительству горсовета депутата Дмитрия Дамаева своя версия произошедшего — он считает слова Михайлова провокацией. По его словам, с районным чиновником он просто столкнулся на выходе из мэрии.

«Не могу понять, для чего он это делает. Столкнулись с ним на входе. Не могу понять, для чего ему это надо. Видимо, такой стиль работы у администрации. Мы пересекаемся только по деятельности Первомайского района. Это, наверное, часть такой игры. Он систематически доходит до оскорблений в соцсетях, что непозволительно для сотрудника. Сейчас здесь какие-то инсинуации», — заявил Дамаев.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС не смогли в течение часа подтвердить факт вызова сотрудников полиции в мэрию.

Депутаты в Новосибирске иногда попадают в центр скандалов. Так, например, в конце мая было опубликовано видео, на котором депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Шпаков ругается с сотрудником ГИБДД — депутату не понравилось, что машина сотрудников Госавтоинспекции помешала движению транспорта. А в 2017 году депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков устроил скандал на штрафстоянке — он отругал рабочих, эвакуировавших его Toyota Land Cruiser

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    КОММЕНТАРИИ (32)

    23 сен 2019 в 17:59

    Дамаев борется с точечной застройкой, этот несчастный которого аж на скорой везут после удара под дых(вообще был ли удар, в мэрии думаю есть видеокамеры) что то не договаривает.
    В общем видео с камер наблюдения в студию!

    Гость
    23 сен 2019 в 17:58

    Вот вообще чувство жалости нету.

    пыль
    23 сен 2019 в 17:56

    драка-это хорошо. депутаты-плохо!