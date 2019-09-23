Сибиряк открыл в Москве крошечную арт-галерею в старинном доме под лестницей

Игорь Шерко перебрался в Москву и вместе с супругой открыл собственную галерею Фото: Антуан Веселов

Новосибирский художник Игорь Шерко открыл в Москве галерею современной графики и уличного искусства On The Wall. О своём проекте корреспонденту НГС рассказал сам владелец галереи.



Арт-галерея расположилась под лестницей старинного здания, но со своим отдельным входом с улицы Фото: Игорь Шерко

«Самой галереи тут четыре квадратных метра. <…> Как у Гарри Поттера — такая каморка под лестницей с отдельным входом. Это здание XVIII века — бывшие каретные мастерские. А сейчас тут офисы. <…> Это недалеко от метро "Китай-город" находится. Тут кругом такое ресторанное пространство: кофейня, пиццерия, питерское пиво», — объяснил Игорь Шерко.



Внутри галереи места мало: она занимает всего 4 квадратных метра Фото: Игорь Шерко

Но помимо современного искусства тут продают пиво с бутербродами Фото: Игорь Шерко

Как добавил художник Шерко, галерея в первую очередь является своеобразным пунктом выдачи проданных через интернет картин различных художников, в первую очередь — новосибирцев. Помимо графики самого Шерко, здесь уже представлены работы ещё одного московского новосибирца Андрея Гализина. Помимо этого, в галерее можно купить пиво и бутерброды, чтобы, как заметил галерист, хоть как-то окупать аренду помещения.



В Новосибирске Шерко занимался разными проектами, в том числе оформлением ежегодной премии «Негодяй года»: придумывал и изготавливал оригинальные призы победителям Фото: Илья Калинин