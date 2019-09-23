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Сибиряк открыл в Москве крошечную арт-галерею в старинном доме под лестницей

В галерее продают пиво и бутерброды — чтобы оправдать расходы на аренду

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Игорь Шерко перебрался в Москву и вместе с супругой открыл собственную галерею

Игорь Шерко перебрался в Москву и вместе с супругой открыл собственную галерею

Новосибирский художник Игорь Шерко открыл в Москве галерею современной графики и уличного искусства On The Wall. О своём проекте корреспонденту НГС рассказал сам владелец галереи.

Арт-галерея расположилась под лестницей старинного здания, но со своим отдельным входом с улицы

Арт-галерея расположилась под лестницей старинного здания, но со своим отдельным входом с улицы

«Самой галереи тут четыре квадратных метра. <…> Как у Гарри Поттера — такая каморка под лестницей с отдельным входом. Это здание XVIII века — бывшие каретные мастерские. А сейчас тут офисы. <…> Это недалеко от метро "Китай-город" находится. Тут кругом такое ресторанное пространство: кофейня, пиццерия, питерское пиво», — объяснил Игорь Шерко.

Внутри галереи места мало: она занимает всего 4 квадратных метра

Внутри галереи места мало: она занимает всего 4 квадратных метра

Но помимо современного искусства тут продают пиво с бутербродами

Но помимо современного искусства тут продают пиво с бутербродами

Как добавил художник Шерко, галерея в первую очередь является своеобразным пунктом выдачи проданных через интернет картин различных художников, в первую очередь — новосибирцев. Помимо графики самого Шерко, здесь уже представлены работы ещё одного московского новосибирца Андрея Гализина. Помимо этого, в галерее можно купить пиво и бутерброды, чтобы, как заметил галерист, хоть как-то окупать аренду помещения.

В Новосибирске Шерко занимался разными проектами, в том числе оформлением ежегодной премии&nbsp;«Негодяй года»: придумывал и изготавливал оригинальные призы победителям

В Новосибирске Шерко занимался разными проектами, в том числе оформлением ежегодной премии «Негодяй года»: придумывал и изготавливал оригинальные призы победителям

Новосибирский художник-график Игорь Шерко переехал в Москву в 2017 году: оформлял бары и трудился над собственной арт-галереей. В Новосибирске работал над оформлением бара «План БЭ», созданием премии «Негодяй года», иллюстрированием книги «Азбука современного искусства» и другими проектами.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    23 сен 2019 в 20:26

    Сибиряк...

    Фото пользователя
    23 сен 2019 в 19:49

    Пиво и бутерброды - для люмпенов и маргиналов.

    Юра Х.
    23 сен 2019 в 19:54

    Пролетариат, начинай ныть, что такого искусства сколько угодно намалюешь!