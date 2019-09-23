Сибиряк открыл в Москве крошечную арт-галерею в старинном доме под лестницей

Новосибирский художник Игорь Шерко открыл в Москве галерею современной графики и уличного искусства On The Wall. О своём проекте корреспонденту НГС рассказал сам владелец галереи.
«Самой галереи тут четыре квадратных метра. <…> Как у Гарри Поттера — такая каморка под лестницей с отдельным входом. Это здание XVIII века — бывшие каретные мастерские. А сейчас тут офисы. <…> Это недалеко от метро "Китай-город" находится. Тут кругом такое ресторанное пространство: кофейня, пиццерия, питерское пиво», — объяснил Игорь Шерко.
Как добавил художник Шерко, галерея в первую очередь является своеобразным пунктом выдачи проданных через интернет картин различных художников, в первую очередь — новосибирцев. Помимо графики самого Шерко, здесь уже представлены работы ещё одного московского новосибирца Андрея Гализина. Помимо этого, в галерее можно купить пиво и бутерброды, чтобы, как заметил галерист, хоть как-то окупать аренду помещения.
Новосибирский художник-график Игорь Шерко переехал в Москву в 2017 году: оформлял бары и трудился над собственной арт-галереей. В Новосибирске работал над оформлением бара «План БЭ», созданием премии «Негодяй года», иллюстрированием книги «Азбука современного искусства» и другими проектами.