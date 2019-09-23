Новосибирским учителям впервые за шесть лет подняли оклады

Так, с нового учебного года оклады для социальных педагогов и педагогов дополнительного образования в зависимости от квалификационной группы составили 8,5–9,9 тысяч рублей, для воспитателей и методистов — 8,8–10,2 тысячи рублей, для библиотекарей, преподавателей ОБЖ, физкультуры, тьюторов и логопедов — 9,6–10,4 тысячи рублей, для заведующих кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими подразделениями — 9,7–12,2 тысячи рублей, а для начальников — 10,1–12,7 тысяч рублей.

Новые оклады для новосибирских учителей установило постановление мэрии, его проект опубликовали на официальном сайте муниципалитета. Из него следует, что новые оклады начали действовать с 1 сентября, а старые, которые рассчитывали с 2013 года, отменили.

Зарплаты простых учителей рассчитывают в каждой школе по-своему — в зависимости от стоимости образовательного часа, нормы нагрузки в неделю на ставку, квалификационной категории и других условий, отметили в постановлении.

В двух школах Новосибирска корреспонденту НГС подтвердили, что оклады повышают впервые за несколько лет, а первую зарплату, рассчитанную по-новому, учителя получат уже в октябре.

«Оклады поменялись, больше стали, мы сейчас работаем с этим документом. Оклады увеличились у всех, у любой категории, не только у учителей и педагогов — и у методистов, и педагогов-организаторов, и тьюторов. У всех по-разному, на полторы-две тысячи, в таком порядке примерно. Но заработная плата в принципе увеличивается за счёт стимулирующих выплат, ещё чего-то, даже в течение года», — рассказала корреспонденту НГС директор одной из школ Центрального района.



По данным Новосибирскстата, в первом полугодии 2019 года средняя зарплата работников, занятых в сфере начального, основного и среднего образования, превысила 34 тысячи рублей.