Новосибирец написал портрет якутского шамана, которого поймали по пути в Кремль

Константин Ерёменко (на фото слева) изобразил шамана Александра Габышева, которого задержали по пути в Москву и обвинили в экстремизме

Новосибирец Константин Ерёменко написал портрет шамана Александра Габышева, который пешком отправился из Якутии в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Шамана задержали, когда он дошёл до Бурятии, и обвинили в экстремизме.



Фотографию ещё не законченной картины художник Константин Ерёменко выложил в Facebook. В разговоре с корреспондентом НГС Константин Ерёменко подчеркнул, что таким образом хочет увековечить образ шамана.

«Однажды мы с одним известным новосибирским поэтом жёстко забухали, и нас посетила отличная идея: устроить акцию "Ходоки к Путину". Мы планировали сделать абсурдную акцию, например потребовать от Путина, чтобы все бабы были красивыми, или просто покушать. Но поэт потом закодировался, протрезвел, и акция сорвалась. Когда я весной услышал про шамана, я просто уже не мог не следить за его дорогой. Со временем шаман стал обрастать смыслами и символизмом, и я решил сделать самый простой и наглядный символ», — рассказал Ерёменко.