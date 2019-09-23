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Культура

Новосибирец написал портрет якутского шамана, которого поймали по пути в Кремль

Художник назвал картину с якутским колдуном «Дойди и изгони»

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Константин Ерёменко (на фото слева) изобразил шамана Александра Габышева, которого задержали по пути в Москву и обвинили в экстремизме

Константин Ерёменко (на фото слева) изобразил шамана Александра Габышева, которого задержали по пути в Москву и обвинили в экстремизме

Новосибирец Константин Ерёменко написал портрет шамана Александра Габышева, который пешком отправился из Якутии в Москву для того, чтобы, по словам его сторонников, «изгонять Путина». Шамана задержали, когда он дошёл до Бурятии, и обвинили в экстремизме.

Фотографию ещё не законченной картины художник Константин Ерёменко выложил в Facebook. В разговоре с корреспондентом НГС Константин Ерёменко подчеркнул, что таким образом хочет увековечить образ шамана.

«Однажды мы с одним известным новосибирским поэтом жёстко забухали, и нас посетила отличная идея: устроить акцию "Ходоки к Путину". Мы планировали сделать абсурдную акцию, например потребовать от Путина, чтобы все бабы были красивыми, или просто покушать. Но поэт потом закодировался, протрезвел, и акция сорвалась. Когда я весной услышал про шамана, я просто уже не мог не следить за его дорогой. Со временем шаман стал обрастать смыслами и символизмом, и я решил сделать самый простой и наглядный символ», — рассказал Ерёменко.

Константин решил назвать свою картину «Дойди и изгони» — такой вариант предложили пользователи в соцсети. Художник уточнил, что рисует картину с помощью строительной акриловой краски и колеров. Он планирует закончить сегодня, если справится со сложными материалами. Что будет с картиной после, художник не уточнил.

Осенью 2018 года Ерёменко нарисовал дуэль оппозиционного политика Алексея Навального и директора Росгвардии Виктора Золотова. На той картине Навальный побеждал своего соперника мощным ударом боксёрской перчатки.

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    КОММЕНТАРИИ (39)

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    23 сен 2019 в 17:27

    Посадить надо этого шамана.

    Фото пользователя
    23 сен 2019 в 17:30

    не "поймали", а похитили.

    Фото пользователя
    23 сен 2019 в 17:31

    Что это еще за художник? Какой то самоучка пытается хайпануть?