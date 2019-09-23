С Коммунального моста полилась вода

С Коммунального моста в Новосибирске полилась вода — в «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что в ближайшее время решат проблему.



О том, что на Коммунальном мосту прорвало трубу и по его опоре со стороны Михайловской набережной стекает вода, в редакцию НГС сообщил читатель. К своему сообщению он приложил две ссылки на видеоролики, которые датированы 22 сентября.