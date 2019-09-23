С Коммунального моста полилась вода

С Коммунального моста в Новосибирске полилась вода — в «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что в ближайшее время решат проблему.
О том, что на Коммунальном мосту прорвало трубу и по его опоре со стороны Михайловской набережной стекает вода, в редакцию НГС сообщил читатель. К своему сообщению он приложил две ссылки на видеоролики, которые датированы 22 сентября.
Видео: korsarrussia / youtube.com
Ситуацию с течью прокомментировали в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».
Видео: korsarrussia / youtube.com
«Трубопровод в теле Коммунального моста выведен из работы, находится в резерве и, согласно техническим требованиям, заполнен холодной водой. Течь воды возникла в результате дефекта, который в ближайшее время будет устранён», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на генерального директора «Новосибирской теплосетевой компании» СГК Егора Шавшина.
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