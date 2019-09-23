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С Коммунального моста полилась вода

Под мостом проложен трубопровод — в СГК пообещали решить проблему в ближайшее время

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Опора моста стала мокрой от воды, которая льётся сверху

Опора моста стала мокрой от воды, которая льётся сверху

korsarrussia / youtube.com

С Коммунального моста в Новосибирске полилась вода — в «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что в ближайшее время решат проблему.

О том, что на Коммунальном мосту прорвало трубу и по его опоре со стороны Михайловской набережной стекает вода, в редакцию НГС сообщил читатель. К своему сообщению он приложил две ссылки на видеоролики, которые датированы 22 сентября.

Видео: korsarrussia / youtube.com

Ситуацию с течью прокомментировали в пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании».

Видео: korsarrussia / youtube.com

«Трубопровод в теле Коммунального моста выведен из работы, находится в резерве и, согласно техническим требованиям, заполнен холодной водой. Течь воды возникла в результате дефекта, который в ближайшее время будет устранён», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на генерального директора «Новосибирской теплосетевой компании» СГК Егора Шавшина.

Весной возле дома № 64 на Сибиряков-Гвардейцев во время гидравлических испытаний прорвало теплотрассу — из-под земли забил фонтан с горячей водой.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Эге
    23 сен 2019 в 17:08

    Это уже даже не смешно. Как сын Солженицына стал директором СГК, так у нас одна авария за другой.
    Карма у них злая, годная лишь на то, чтобы разрушать. Созидать они не могут.

    Митя
    23 сен 2019 в 17:08

    Мост Октябрьский, а не коммунальный.

    краевед
    23 сен 2019 в 17:05

    Стёпа, Новосибирск тебя запомнит!