Жаркий поцелуй с Якубовичем: сибирячка попала на «Поле чудес» и рассказала про закулисье шоу

После съёмок участница попросила Якубовича поцеловаться с ней — Леонид Аркадьевич не отказал Фото: Ольга Шарыпова

Жительница Новосибирска Ольга Шарыпова приняла участие в шоу «Поле Чудес» на Первом канале — она не прошла в финал, но получила подарки и поцеловалась с Леонидом Якубовичем. Съемки проходили 25 августа. На шоу «Поле Чудес» 36-летняя жительница Новосибирска Ольга Шарыпова приехала вместе со своим 8-летним сыном Даниилом. Чтобы попасть в программу, год назад она отправила СМС с ответом на вопрос, который задали телезрителям. «Нам позвонили только через год с лишним, а за две недели до шоу пригласили на съёмки», — рассказала НГС Ольга Шарыпова.

Проезд до Москвы Шарыповы оплатили сами, а четырёхдневное проживание в гостинице было за счёт организаторов шоу. «Я была в первой тройке, но никуда дальше не прошла, потому что произошла ошибка, — рассказала участница. — Рядом со мной стояла женщина из Луганска, она уже предполагала, какое слово, но оно, по её словам, было из 10 букв. Якубович сказал, что такого не может быть. Она назвала букву Т, Якубович говорит девушке, которая там дольше всех работает: «Римма, открывай такую букву, она есть». А Римма сказала, что такая буква есть, но забыли [повесить] 10-ю букву, — рассказала о курьёзе на съёмках участница. По её словам, переснимать этот эпизод не стали, потому что правильное слово было уже известно. Во время съёмок сын Ольги стоял рядом. «Даниил рассказывал стихотворение, у него начали спрашивать, с кем он живет, — рассказала Ольга Шарыпова. — У мамы многодетная семья — пятеро детей, пятеро внуков. Мы вчетвером с мамой живем в трехкомнатной квартире. Сын говорит: "Мы ввосьмером живём в трехкомнатной квартире". И тут Якубович спросил, как зовут губернатора, а я растерялась, говорю: "Анатолий Локоть", отчество забыла. Он говорит: "Анатолий, будь человеком, дай людям квартиру"». Эту часть диалога она попросила вырезать из программы — в итоговую версию сцена не вошла.

36-летняя Ольга Шарыпова (справа) участвовала в съёмках шоу вместе со своим 8-летним сыном Даниилом Фото: Ольга Шарыпова

По традиции семья привезла подарки. Так как участница из Новосибирска работает на пивоваренном заводе, в качестве презента Якубовичу она привезла бочонок солода, венок из хмеля, а также бутылку самогона, мёд, конфеты и орехи. «Во второй тройке играл мальчик, который приехал вообще без всего. Ему сказали, что такого никак не должно быть, и редакторы программы принесли огурцы, помидоры. Во второй тройке для участницы они добыли где-то какую-то колбасу, потому что, как оказалось, в этой программе должна была быть именно эта колбаса. Так они хотели показать богатство русской души — что люди едут, всё везут», — рассказала участница про тонкости съемок. По словам сибирячки, все подарки участников после съемок выносят зрителям. «Всё в конце съедают. Кто успел, наверное, тот и забрал. И мне так обидно стало, что всем этим милым людям — директору, даже уборщице, которые нам помогали, что-то подсказывали, даже им не отнесли конфеты, которые мы привезли. Всё в зал, там всё подчистую съели», — рассказала она.