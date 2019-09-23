Дело закрыто: следователи назвали имя убийцы Михаила Круга

Следователи получили признательные показания от одного из участников нападения на певца в его доме в Твери, члена банды «Тверские волки» Александра Агеева. Он рассказал, что вместе с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым проник в дом потерпевшего с целью ограбления. Убийства певца при этом не планировалось. «Соучастники намеревались лишь похитить антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности», уточняет следствие. Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. В ходе возникшей потасовки Веселов дважды выстрелил в артиста из пистолета «ТТ», а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. От огнестрельных ранений певец скончался в больнице Твери.

Дмитрия Веселова убил в марте 2003 года еще один участник «Тверских волков» Александр Осипов. Сейчас он отбывает пожизненное заключение. Осипов подробно рассказал следователям о мотивах убийства Веселова: это была месть за убийство Михаила Круга. Якобы Осипов был знаком с певцом и был поклонником его творчества. Узнав, что в смерти певца виновен Веселов, тот застрелил его в лесу.



С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.

