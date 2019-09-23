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Дело закрыто: следователи назвали имя убийцы Михаила Круга

Сыщики восстановили картину совершенного в Твери 17 лет назад убийства певца

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Следственный комитет РФ сообщил о закрытии уголовного дела об убийстве известного шансонье Михаила Круга.

Следователи получили признательные показания от одного из участников нападения на певца в его доме в Твери, члена банды «Тверские волки» Александра Агеева. Он рассказал, что вместе с еще одним участником банды Дмитрием Веселовым проник в дом потерпевшего с целью ограбления. Убийства певца при этом не планировалось. «Соучастники намеревались лишь похитить антиквариат и ценности, после чего покинуть место совершения кражи. По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот "найдет" похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности», уточняет следствие. Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох. В ходе возникшей потасовки Веселов дважды выстрелил в артиста из пистолета «ТТ», а затем застрелил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого Веселов и Агеев с места преступления скрылись. От огнестрельных ранений певец скончался в больнице Твери.

«Тверской волк» Александр Агеев рассказал подробности нападения на  Михаила Круга

Видео: Следственный комитет РФ

Дмитрия Веселова убил в марте 2003 года еще один участник «Тверских волков» Александр Осипов. Сейчас он отбывает пожизненное заключение. Осипов подробно рассказал следователям о мотивах убийства Веселова: это была месть за убийство Михаила Круга. Якобы Осипов был знаком с певцом и был поклонником его творчества. Узнав, что в смерти певца виновен Веселов, тот застрелил его в лесу.

С учетом смерти Дмитрия Веселова, подозреваемого в убийстве певца Михаила Круга, принято решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

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    23 сен 2019 в 15:56

    Слабо верится в такую историю, но другого мы и не узнаем никогда.

    23 сен 2019 в 15:54

    А сначала говорили, что они были дома. Теперь, что неожиданно вернулись.
    Хотя, какая теперь разница. Угробили такого пацана.

    Игорь Т
    23 сен 2019 в 16:04

    Противоречивая фигура Михаил Круг,как и прочие исполнители криминального шансона! Но закон кармы сработал-поешь про бандитов и воров,в итоге такой же вор и бандит может напасть на тебя! В 90-е годы многие исполнители блатного жанра были настолько самоуверены в себе,что если пою о братве и для братвы,хоть сам и не сидел там,то ничего меня никто не тронет,братва за меня заступится в случае проблем,поэтому мне нечего боятся! Но в итоге получается не совсем так захочется бандиту поменьше рангом,о котором не поют песни поживиться и он не вспомнит к кому он полез в дом! Есть конечно у Круга хорошие социальные песни,но воспевание братвы,воров и бандитов,ничего хорошего!