Дело о поджоге «Академии кофе» в Академгородке передали в суд

В Новосибирске в суд передали уголовное дело о поджоге кофейни «Академия кофе», который произошёл в октябре 2017 года.
Судить будут одного из исполнителей поджога — 24-летнего новосибирца, который полностью признал свою вину, дал показания о своей роли и ролях соучастников преступления.
«С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а уголовное дело выделено в отдельное производство», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Поджог, к которому причастен обвиняемый, произошёл 13 октября 2017 года по адресу Морской проспект, 2. По информации прокуратуры, в 2017 году организатор и руководитель организованной группы решил поджечь кофейню — для этого нашли исполнителей.
К поджогу привлекли ещё четырёх человек — среди них был и обвиняемый, который уже пошёл под суд. По данным прокуратуры, исполнители сначала купили топливо для поджога, а затем поехали на место. Они приехали на двух автомобилях — на «Ладе Гранта» и Nissan March.
«Один участник камнем разбил витрину, облил фасад кофейни автомобильным топливом и поджег разлившуюся жидкость, создав реальную опасность распространения огня на другие помещения, расположенные в указанном здании, вызвав тем самым угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, а также чужому имуществу. Другие подельники (в т. ч. обвиняемый) в это время наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы в случае появления посторонних лиц своевременно предупредить об этом "поджигателя". Убедившись, что процесс горения помещения кофейни прогрессирует, указанные лица с места совершения преступления скрылись», — передали в прокуратуре.
В результате в кофейне были уничтожены внутренняя отделка, стекла, витрины, посуда и другое. Ущерб был оценён в 3,5 миллиона рублей, а владельцы лишились предполагаемой выручки в размере 3 миллионов.
Обвиняемому грозит 5 лет лишения свободы.
18 ноября 2017 года около 3:30 «Академия кофе» на Морском проспекте загорелась второй раз. В это время кофейня была закрыта на ремонт.
В сентябре 2018 года по делу о поджоге, который произошёл 13 октября, был задержан бизнесмен, директор и совладелец компании «Трэвэлерс Кофе Москва» Анвар Пириев.