Дело о поджоге «Академии кофе» в Академгородке передали в суд

В 2017 году «Академия кофе» горела дважды. На фото — последствия первого, октябрьского пожара

В Новосибирске в суд передали уголовное дело о поджоге кофейни «Академия кофе», который произошёл в октябре 2017 года.



Судить будут одного из исполнителей поджога — 24-летнего новосибирца, который полностью признал свою вину, дал показания о своей роли и ролях соучастников преступления.

«С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а уголовное дело выделено в отдельное производство», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.



Поджог, к которому причастен обвиняемый, произошёл 13 октября 2017 года по адресу Морской проспект, 2. По информации прокуратуры, в 2017 году организатор и руководитель организованной группы решил поджечь кофейню — для этого нашли исполнителей.