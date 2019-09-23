Новосибирский художник повесил в галерее из соломы картину об элите на чемоданах с деньгами

Новосибирский художник Иван Сибиряк открыл свою вторую выставку буржуазного реализма в собственной галерее, которую он построил из соломы у себя в огороде.
«Тема-то у меня одна: буржуазный реализм. <…> Я сейчас хочу назвать свою избу — изба-рисовальня. Помните, были в деревнях избы-читальни — очаги культуры, а я называю это избой-рисовальней — очагом буржуазного реализма. <…> За год я сделал несколько новых работы, но они очень большие и трудоёмкие: многофигурные и многосюжетные. <…> Вот, например, из двух новых картин и третьей, которая была раньше, сложился такой триптих: "Пирамиздец-1", "Пирамиздец-2" и "Пирамиздец-3". Это от слова "пирамида". Они (картины. — Прим. ред.) как бы олицетворяют предчувствие конца. На картинах графически всё показано в виде пирамид: пирамида из денег, пирамида из людей, пирамида из черепов, мусора и т. д.», — сообщил корреспонденту НГС Иван Сибиряк.
Одна из новых картин Сибиряка, написанная с использованием узнаваемых образов политиков и общественных деятелей, называется «На раскачку времени больше нет». Спиной к зрителю сидит человек, читающий по бумажке: времени на раскачку больше нет. Перед центральной фигурой сидит в креслах российская элита и олигархи, а вокруг — чемоданы и сумки с деньгами.
«А справа пресс-секретарь [президента России Дмитрий] Песков крупным планом. <…> В виде Остапа Бендера — в клетчатом пиджаке, в полосатых штанах, в шарфе. Весёлая такая картинка. Тут и черти, тут и… Символов там много разных, надо смотреть», — заметил художник.
Осенью 2018 года НГС рассказал о художнике Иване Сибиряке, который построил у себя на участке галерею из спрессованной соломы и разместил там свои картины, написанные, как он сам говорил, в духе буржуазного реализма. Это направление в искусстве придумал сам художник в пику соцреализму. Скандальные работы с сатирой на российскую действительность отказывались брать на выставки из-за изображений на полотнах Владимира Путина и упоминаний оппозиционера Алексея Навального.