Владельцы сети кулинарий открыли на Советской винный ресторан с интерьерами столетней давности

«О, винишко» заняло большую часть кафе «Скоморохи», которое работало здесь с 2012 года. Сами «Скоморохи» остались здесь только в формате небольшой кондитерской. У «Винишка» пока нет собственной вывески — ресторан работает в тестовом режиме.

На первом этаже жилого дома на Советской, 49 в центре Новосибирска открылось заведение под названием «О, винишко» — это новый проект владельцев сети «Скоморохи».

Несмотря на молодёжное название, внутри заведение оформлено в ретростиле начала XX века. Помещение украшено кадками с сухой декоративной растительностью, в зале на 40 посадочных мест горит приглушённый свет. Большая барная стойка подсвечивается изнутри. По всему залу расставлены пустые бутылки.

В меню много закусок — преимущественно брускетты, в разделе с горячим — блюда европейской кухни (паста, крокеты из палтуса, утка конфи и другие).

Как рассказала администратор заведения Ольга Наконечная, «О, Винишко» позиционируется прежде всего как винный бар. В винной карте сейчас больше 60 позиций, бокалами наливают больше десяти из них. Цены начинаются от 1050 рублей за бутылку и 210 рублей за бокал.

«О, винишко» не первая попытка «Скоморохов» поработать в новом формате. В прошлом году компания открыла по соседству с самым первым рестораном «Скоморохи» на Челюскинцев кафе «Арбуz».



Рестораторы в Новосибирске запускают в этом году винные проекты один за одним. В мае на Октябрьской открылся винный бутик Grand Cru, которые потом дополнился баром Midnight. В октябре на Красном проспекте, 22 должен начать работать бар «Нос в бокале». А владельцы сетей TomYumBar и BarBQ открывают в здании бывшего Дома Быта заведение Love Vino.

