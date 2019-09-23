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Мэрия разрешила компании-застройщику Богдашки построить два дома на месте детского сада

Детский сад снесли, признав его опасным для детей

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На месте детского сада на Народной построят два жилых дома

На месте детского сада на Народной построят два жилых дома

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилья на месте снесённого летом детского сада по улице Народной, 59 — документ появился на муниципальном портале.

Строительством займётся кемеровская компания «СДС-Финанс», которая уже несколько лет возводит жилой комплекс «Венеция». На сайте застройщика указано, что на Народной планируют построить два дома высотой 5 и 6–8 этажей, по 50 квартир в каждом. Все этажи домов будут жилыми, по 4–7 квартир на площадке, площадь квартир варьируется от 39 до 86 кв. м.

В комплексе будет 5-этажный и 6–8-этажные дома

В комплексе будет 5-этажный и 6–8-этажные дома

Кроме того, в первом доме по проекту есть терраса на уровне 7-го этажа с выходом из подъезда — как уточнили в компании, это эксплуатируемая кровля части здания. Подземного паркинга у комплекса не будет, его заменили открытыми парковками возле домов. Цены на квартиры на сайте пока не указаны, собственно строительство ещё тоже не началось, рассказали в «СДС-Финанс»: сейчас участок только готовят к этому.

Детский сад на Народной, 59 застройщик снёс в июле: как тогда объясняли в компании, он долго находился в аварийно-опасном состоянии и снести его распорядилась мэрия Новосибирска.

Застройщик придумал для домов эркеры, чтобы вписать фасады в окружение

Застройщик придумал для домов эркеры, чтобы вписать фасады в окружение

Соседнюю улицу Богдана Хмельницкого три года назад признали достопримечательным местом — она получила особый охранный статус из-за ценности архитектуры и среды. «Внешний вид домов гармонично вписывается в общий концептуальный строй по улице Народная и сохраняет историко-культурное наследие Новосибирска», — отмечает компания «СДС-Финанс» на официальном сайте в разделе нового проекта.

Требования ограничить застройку улицы, в частности, были вызваны сносом клуба «Отдых» и Дома спорта. Весной этого года на их месте компания «Альфа-Капитал» сдала первую высотку. В том же районе на улице 25 лет Октября жилой дом также строит компания «Краснообск.Монтажспецстрой».

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    Локоть
    23 сен 2019 в 17:15

    Еще парк в центре опасный на мой взгляд.

    Рада
    23 сен 2019 в 17:17

    Мэр опять учудил. Хотя что от него еще ждать, о людях то он ни когда не думал, только своя собственная выгода.

    ОнО
    23 сен 2019 в 17:16

    Такс, а детей куда девать? Городские власти не знают что у нас и так нехватка мест в детских садах?