Мэрия разрешила компании-застройщику Богдашки построить два дома на месте детского сада

Строительством займётся кемеровская компания «СДС-Финанс», которая уже несколько лет возводит жилой комплекс «Венеция» . На сайте застройщика указано, что на Народной планируют построить два дома высотой 5 и 6–8 этажей, по 50 квартир в каждом. Все этажи домов будут жилыми, по 4–7 квартир на площадке, площадь квартир варьируется от 39 до 86 кв. м.

Кроме того, в первом доме по проекту есть терраса на уровне 7-го этажа с выходом из подъезда — как уточнили в компании, это эксплуатируемая кровля части здания. Подземного паркинга у комплекса не будет, его заменили открытыми парковками возле домов. Цены на квартиры на сайте пока не указаны, собственно строительство ещё тоже не началось, рассказали в «СДС-Финанс»: сейчас участок только готовят к этому.



Детский сад на Народной, 59 застройщик снёс в июле: как тогда объясняли в компании, он долго находился в аварийно-опасном состоянии и снести его распорядилась мэрия Новосибирска.

