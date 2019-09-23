Мэрия разрешила компании-застройщику Богдашки построить два дома на месте детского сада

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилья на месте снесённого летом детского сада по улице Народной, 59 — документ появился на муниципальном портале.
Строительством займётся кемеровская компания «СДС-Финанс», которая уже несколько лет возводит жилой комплекс «Венеция». На сайте застройщика указано, что на Народной планируют построить два дома высотой 5 и 6–8 этажей, по 50 квартир в каждом. Все этажи домов будут жилыми, по 4–7 квартир на площадке, площадь квартир варьируется от 39 до 86 кв. м.
Кроме того, в первом доме по проекту есть терраса на уровне 7-го этажа с выходом из подъезда — как уточнили в компании, это эксплуатируемая кровля части здания. Подземного паркинга у комплекса не будет, его заменили открытыми парковками возле домов. Цены на квартиры на сайте пока не указаны, собственно строительство ещё тоже не началось, рассказали в «СДС-Финанс»: сейчас участок только готовят к этому.
Детский сад на Народной, 59 застройщик снёс в июле: как тогда объясняли в компании, он долго находился в аварийно-опасном состоянии и снести его распорядилась мэрия Новосибирска.
Соседнюю улицу Богдана Хмельницкого три года назад признали достопримечательным местом — она получила особый охранный статус из-за ценности архитектуры и среды. «Внешний вид домов гармонично вписывается в общий концептуальный строй по улице Народная и сохраняет историко-культурное наследие Новосибирска», — отмечает компания «СДС-Финанс» на официальном сайте в разделе нового проекта.
Требования ограничить застройку улицы, в частности, были вызваны сносом клуба «Отдых» и Дома спорта. Весной этого года на их месте компания «Альфа-Капитал» сдала первую высотку. В том же районе на улице 25 лет Октября жилой дом также строит компания «Краснообск.Монтажспецстрой».