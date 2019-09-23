«Вы говорите, эти дети — обуза обществу»: рэпер посвятил клип маленькому сыну с синдромом Дауна

Рэпер из Новосибирска Александр Vill Винюков опубликовал видеоклип, посвящённый его сыну Диме. У мальчика синдром Дауна.
Музыкант Александр Vill Винюков написал песню, посвящённую сыну, около года назад. Также он завёл канал на YouTube «Солнечный Дима», где вместе с мальчиком записывает ролики из повседневной жизни. А 21 сентября рэпер опубликовал видеоклип на песню «Сын», в котором поучаствовали другие семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна.
«Идею клипа мы вынашивали достаточно долго, потому что всё-таки видео привлекает внимание. Мы же преследуем цель, чтобы донести до людей <…>, чтобы не отказывались от детей [с синдромом Дауна и другими заболеваниями]. Получилось здорово, порядка 10 родителей откликнулись, и мы сделали компиляцию из видеоряда. Достаточно неплохо получилось, пишут много хорошего», — объяснил рэпер.
«Вы говорите, эти дети — дауны, они угроза и обуза обществу. Скажите, что даёте миру сами вы, лишь оскорбляете детей не по существу», — говорит музыкант в клипе
По словам музыканта, он будет и дальше писать песни, посвящённые Диме и синдрому Дауна, и записывать ролики для YouTube-канала. Винюков добавил, что благодаря каналу «Солнечный Дима» его семью пригласили в пансионат в Самарской области, где они бесплатно провели 3 недели.
НГС подробно рассказывал историю Димы и его семьи. Два года назад мама Димы, риелтор Анастасия Накашидзе развелась с первым супругом и осталась практически одна. Вскоре она встретила музыканта Александра Винюкова, и рэпер сделал предложение Анастасии. Пара встретилась с НГС и объяснила, почему их не задевает критика в интернете.
А в сентябре мы рассказывали о 24-летней Алине Исламовой с синдромом Дауна, которая стала актрисой. Её мать не стесняется дочери и научила Алину быть самостоятельной.