«Вы говорите, эти дети — обуза обществу»: рэпер посвятил клип маленькому сыну с синдромом Дауна

Александр Винюков женился на Анастасии Накашидзе, которая воспитывала маленького Диму с синдромом Дауна. Музыкант быстро подружился с мальчиком и стал считать его своим сыном

Рэпер из Новосибирска Александр Vill Винюков опубликовал видеоклип, посвящённый его сыну Диме. У мальчика синдром Дауна.



Музыкант Александр Vill Винюков написал песню, посвящённую сыну, около года назад. Также он завёл канал на YouTube «Солнечный Дима», где вместе с мальчиком записывает ролики из повседневной жизни. А 21 сентября рэпер опубликовал видеоклип на песню «Сын», в котором поучаствовали другие семьи, воспитывающие детей с синдромом Дауна.



«Идею клипа мы вынашивали достаточно долго, потому что всё-таки видео привлекает внимание. Мы же преследуем цель, чтобы донести до людей <…>, чтобы не отказывались от детей [с синдромом Дауна и другими заболеваниями]. Получилось здорово, порядка 10 родителей откликнулись, и мы сделали компиляцию из видеоряда. Достаточно неплохо получилось, пишут много хорошего», — объяснил рэпер.

