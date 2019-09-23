В Новосибирске наступила астрономическая осень — ночи станут длиннее дня

В Новосибирск пришла астрономическая осень: день и ночь сравнялись по времени.



На понедельник, 23 сентября, приходится осеннее равноденствие, означающее начало астрономической осени. Оно наступило в 14:50 по новосибирскому времени, когда Солнце пересекло небесный экватор для перехода в южное полушарие, рассказала корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.

«Солнце, двигаясь по северному полушарию, после того как оно в июне поднялось на максимальную точку (в день летнего солнцестояния), начало опускаться вниз — в сторону южного полушария. Когда оно опускается, оно достигает определённой точки на экваторе, и в этот момент наступает день осеннего равноденствия — это точка пересечения солнцем небесного экватора. После этого солнце опускается вниз, в южное полушарие, и у нас ночи становятся длиннее [дня], а дни короче [ночи]», — пояснила Виктория Дамм.

