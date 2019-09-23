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Осень

В Новосибирске наступила астрономическая осень — ночи станут длиннее дня

Солнце переходит в южное полушарие до следующей весны

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Сегодня в Новосибирске наступило осеннее равноденствие

Сегодня в Новосибирске наступило осеннее равноденствие

В Новосибирск пришла астрономическая осень: день и ночь сравнялись по времени.

На понедельник, 23 сентября, приходится осеннее равноденствие, означающее начало астрономической осени. Оно наступило в 14:50 по новосибирскому времени, когда Солнце пересекло небесный экватор для перехода в южное полушарие, рассказала корреспонденту НГС специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.

«Солнце, двигаясь по северному полушарию, после того как оно в июне поднялось на максимальную точку (в день летнего солнцестояния), начало опускаться вниз — в сторону южного полушария. Когда оно опускается, оно достигает определённой точки на экваторе, и в этот момент наступает день осеннего равноденствия — это точка пересечения солнцем небесного экватора. После этого солнце опускается вниз, в южное полушарие, и у нас ночи становятся длиннее [дня], а дни короче [ночи]», — пояснила Виктория Дамм.

Она добавила, что световой день будет сокращаться вплоть до 22 декабря, когда наступит самая длинная ночь в году.

Погода в Новосибирской области тоже стала по-настоящему осенней — уже в середине этой недели на севере региона синоптики ждут мокрый снег.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

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    23 сен 2019 в 16:04

    Ко мне белочка вчера приходила, но я ей сказал, что я сотрудник чопа при исполнении и она угла повизгивая.

    Фото пользователя
    23 сен 2019 в 16:08

    Но это не так. День всё ещё длиннее ночи. Сегодня 12:12 долгота дня, завтра 12:07

    Как надо
    23 сен 2019 в 15:47

    Для животных - это сигнал поменять шкуру, а для людей - беречь, особенно в темное время суток.