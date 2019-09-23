Опасная яма появилась на улице Никитина после капитального ремонта

На отремонтированной улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска появилась опасная яма, в которой машины пробивают колёса.
Об этом в редакцию НГС сообщила местная жительница Анна, прислав фотографию ямы у дома на улице Никитина, 70. По её словам, провал в дороге появился между улицами Тургенева и Белинского совсем недавно.
«Сначала там было всё разрыто: огородили и меняли трубы. Туда фура упала, пробив ограждения. После этой аварии ремонт закончили, засыпали яму. Но недавно снова провал появился. Постоянно из-за ямы аварии: машины колёса пробивают. Даже ночью слышно звук было, как машины в неё попадают. Большегрузы едут и, видимо, под их весом дорога провалилась», — предположила Анна.
В 2017 году дорожные службы ремонтировали длинный участок улицы Никитина — от Кирова и до Есенина. Рабочие установили новые остановки, светофоры, видеокамеры и полностью заменили асфальт. Дорогу делали в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» — гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет.
Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, когда на Никитина заделают яму.