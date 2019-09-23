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Дороги и транспорт

Опасная яма появилась на улице Никитина после капитального ремонта

Дорогу закончили чинить только в 2017 году, но идеального асфальта тут уже нет

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В опасной яме регулярно пробивают колёса автовладельцы

В опасной яме регулярно пробивают колёса автовладельцы

На отремонтированной улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска появилась опасная яма, в которой машины пробивают колёса.

Об этом в редакцию НГС сообщила местная жительница Анна, прислав фотографию ямы у дома на улице Никитина, 70. По её словам, провал в дороге появился между улицами Тургенева и Белинского совсем недавно.

«Сначала там было всё разрыто: огородили и меняли трубы. Туда фура упала, пробив ограждения. После этой аварии ремонт закончили, засыпали яму. Но недавно снова провал появился. Постоянно из-за ямы аварии: машины колёса пробивают. Даже ночью слышно звук было, как машины в неё попадают. Большегрузы едут и, видимо, под их весом дорога провалилась», — предположила Анна. 

В 2017 году дорожные службы ремонтировали длинный участок улицы Никитина — от Кирова и до Есенина. Рабочие установили новые остановки, светофоры, видеокамеры и полностью заменили асфальт. Дорогу делали в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» — гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет. 

Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, когда на Никитина заделают яму.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

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    23 сен 2019 в 16:12

    Яму надо огородить сигнальными лентами и поставить сотрудника чопа.

    Узурпатор
    23 сен 2019 в 16:20

    Кто ответственен за этот участок? Почему бездействует местная администрация? Когда там уже начнут выполнять свои прямые обязанности?

    Лопух
    23 сен 2019 в 16:20

    Именно здесь друган вчера и оставил колесо. За рулем меньше месяца, водит максимально аккуратно, но яма сделала своё дело. Спасибо Локтю за ямы в городе!👍🏼