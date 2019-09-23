Опасная яма появилась на улице Никитина после капитального ремонта

На отремонтированной улице Никитина в Октябрьском районе Новосибирска появилась опасная яма, в которой машины пробивают колёса.

Об этом в редакцию НГС сообщила местная жительница Анна, прислав фотографию ямы у дома на улице Никитина, 70. По её словам, провал в дороге появился между улицами Тургенева и Белинского совсем недавно.

«Сначала там было всё разрыто: огородили и меняли трубы. Туда фура упала, пробив ограждения. После этой аварии ремонт закончили, засыпали яму. Но недавно снова провал появился. Постоянно из-за ямы аварии: машины колёса пробивают. Даже ночью слышно звук было, как машины в неё попадают. Большегрузы едут и, видимо, под их весом дорога провалилась», — предположила Анна.