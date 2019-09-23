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Дороги и транспорт

После ночного ДТП на перекрёстке Учительской перестали работать светофоры

«Газель» влетела в столб и оборвала провода

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Потерявшая управление «Газель» сбила светофор и оборвала провода

Потерявшая управление «Газель» сбила светофор и оборвала провода

На перекрёстке улиц Учительская и Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска уже несколько суток не работают светофоры после ночной аварии — потерявшая управление «Газель» сбила светофор и оборвала провода.

Как сообщил в редакцию НГС читатель, светофоры на перекрёстке не работают уже около 5 дней. «Здесь регулярно ходят школьники, есть угроза детям. Почему никто не починит?» — недоумевает читатель.

19 сентября на этом перекрёстке случилась авария: «Газель» врезалась в легковую машину, а затем протаранила ограждения и сбила столб. Из-за ДТП оборвались провода на перекрёстке. В аварии никто не пострадал, а приехавшие на место рабочие аварийной службы восстановили обрыв провода.

Приехавшие на место рабочие аварийной службы восстановили обрыв провода, но светофоры всё равно не работают

Приехавшие на место рабочие аварийной службы восстановили обрыв провода, но светофоры всё равно не работают

Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, когда починят светофоры на этом перекрёстке.

Из-за неработающих светофоров в Новосибирске часто случаются пробки. Так, например, в конце августа на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска перестал работать светофор — из-за этого собралась глухая пробка от «МЕГИ».

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Диванный эксперт
    23 сен 2019 в 14:47

    Креакл нашел время написать жалобу, но не может восстановить светофор самостоятельно. Вставай и регулируй движение пешеходов с дубиной.

    Фото пользователя
    23 сен 2019 в 14:40

    Cами восстановятся.
    И так сойдёт%)

    Как надо
    23 сен 2019 в 14:49

    Провода не люди, их можно заменить.