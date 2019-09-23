После ночного ДТП на перекрёстке Учительской перестали работать светофоры

На перекрёстке улиц Учительская и Авиастроителей в Дзержинском районе Новосибирска уже несколько суток не работают светофоры после ночной аварии — потерявшая управление «Газель» сбила светофор и оборвала провода.
Как сообщил в редакцию НГС читатель, светофоры на перекрёстке не работают уже около 5 дней. «Здесь регулярно ходят школьники, есть угроза детям. Почему никто не починит?» — недоумевает читатель.
19 сентября на этом перекрёстке случилась авария: «Газель» врезалась в легковую машину, а затем протаранила ограждения и сбила столб. Из-за ДТП оборвались провода на перекрёстке. В аварии никто не пострадал, а приехавшие на место рабочие аварийной службы восстановили обрыв провода.
Корреспондент НГС направил в пресс-центр мэрии запрос с просьбой уточнить, когда починят светофоры на этом перекрёстке.
Из-за неработающих светофоров в Новосибирске часто случаются пробки. Так, например, в конце августа на перекрёстке улиц Ватутина и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска перестал работать светофор — из-за этого собралась глухая пробка от «МЕГИ».