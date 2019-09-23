Из осени в зиму: к Новосибирской области приближается мокрый снег

В Новосибирске начала портиться погода Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики дали прогноз на ближайшие дни — погода в Новосибирской области стала по-настоящему осенней, а уже в середине недели на севере региона возможен мокрый снег. «У нас происходит перестройка на осенний тип атмосферного процесса, усиливается проникновение холода с северо-запада, запада на районы Западной Сибири, южные районы Западной Сибири. После экстремального тепла, которое было во второй декаде сентября с температурным фоном на 2–6 [градуса], по Алтаю — на 10 градусов выше климатической нормы, с рекордами температуры, мы сейчас ждём похолодания», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Завтра по Новосибирской области ожидаются осадки в основном в виде дождя, но по северу Томской области уже ожидается мокрый снег. «Дальше эти осадки в виде мокрого снега могут дойти, 25–26 [сентября] до севера нашей области», — рассказал Ягудин. При этом в Новосибирске завтра, 24 сентября, синоптики осадков не ждут. В Новосибирской области ожидается постепенное понижение температуры. Ближайшей ночью будет от +4…+9 градусов, а к 26 сентября ожидается до –2…+3 градусов. Днём во вторник, 24 сентября, будет от 10–15 градусов тепла, по юго-востоку — до +20 градусов. Затем к четвергу, 26 сентября, — до +8…+13 градусов. «Это всё будет сопровождаться довольно свежим, крепким ветром. Особенно ветер будет свежий завтра: до 15–20 м/с, а по некоторым районам северо-запада нашей области — до 25 м/с. Поэтому синоптики сегодня выпустили штормовое предупреждение о вероятности сильного ветра в этих районах», — рассказал пресс-секретарь. 25 сентября ветер ожидается до 18 м/с, а 26 сентября — до 14 м/с.