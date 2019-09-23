«Сделают под ключ»: мэрия потратит 360 тысяч на ремонт ужасной квартиры для мальчика-инвалида

Ирина и Артём Скрипниковы радовались выделенному жилью на улице Оловозаводской, до того как зашли в квартиру. В ней не было даже минимальной отделки и удобств Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мэрия Новосибирска отчиталась перед городской прокуратурой, что сделает ремонт в страшной квартире на улице Оловозаводской, которую выделила семье мальчика-инвалида.

Мэрия ответила на представление новосибирской прокуратуры, которая обязала чиновников отремонтировать квартиру, выделенную по договору социального найма семье Артёма Скрипникова — мальчика с синдромом Дауна и ДЦП. Скрипниковым досталось жильё без окон, минимальной отделки и коммунальных удобств, хотя, по данным прокуратуры, мэрия обязана дать семье мальчика благоустроенную квартиру вне очереди. Матери Артёма Скрипникова пришлось добиваться ремонта через суд.

Сотрудники мэрии сообщили прокуратуре, что в 2019 году потратят более 1,5 миллиона рублей на ремонт в муниципальных квартирах.

«В целях решения жилищного вопроса семьи Скрипниковых составлен локальный сметный расчёт на проведение ремонтных работ, затраты составят 362 779,20 рублей», — пообещали в мэрии.

Ранее мать мальчика сообщала, что, по оценкам организации, оценившей стоимость ремонта, работы обойдутся примерно в 750 тысяч рублей.



Мэрия заверила, что к весне ремонт уже точно будет сделан Фото: Ольга Бурлакова / НГС

«Они меня убедили, что [выделенных денег] хватит, они мне сказали, что сделают полностью под ключ — заходи и живи. Но что конкретно [будут делать] — сказать не могу.

Я им, единственное, сказала — мне обязательно нужно, чтобы была гидроизоляция в ванной, с учётом заболевания [ребёнка] может затопить. И по возможности — шумоизоляция. Они сказали: "Это всё будет входить"», — сообщила корреспонденту НГС Ирина Скрипникова.

Она отметила, что, по обещаниям мэрии, ремонт будет сделан либо до конца этого года, либо к апрелю 2020 года — в зависимости от оставшихся «денег в казне».

