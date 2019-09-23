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«Сделают под ключ»: мэрия потратит 360 тысяч на ремонт ужасной квартиры для мальчика-инвалида

Она сделает ремонт вдвое дешевле, чем надеялась мать Артёма Скрипникова

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Ирина и Артём Скрипниковы радовались выделенному жилью на улице Оловозаводской, до того как зашли в квартиру. В ней не было даже минимальной отделки и удобств

Ирина и Артём Скрипниковы радовались выделенному жилью на улице Оловозаводской, до того как зашли в квартиру. В ней не было даже минимальной отделки и удобств

Мэрия Новосибирска отчиталась перед городской прокуратурой, что сделает ремонт в страшной квартире на улице Оловозаводской, которую выделила семье мальчика-инвалида.

Мэрия ответила на представление новосибирской прокуратуры, которая обязала чиновников отремонтировать квартиру, выделенную по договору социального найма семье Артёма Скрипникова — мальчика с синдромом Дауна и ДЦП. Скрипниковым досталось жильё без окон, минимальной отделки и коммунальных удобств, хотя, по данным прокуратуры, мэрия обязана дать семье мальчика благоустроенную квартиру вне очереди. Матери Артёма Скрипникова пришлось добиваться ремонта через суд. 

Сотрудники мэрии сообщили прокуратуре, что в 2019 году потратят более 1,5 миллиона рублей на ремонт в муниципальных квартирах.

«В целях решения жилищного вопроса семьи Скрипниковых составлен локальный сметный расчёт на проведение ремонтных работ, затраты составят 362 779,20 рублей», — пообещали в мэрии.

Ранее мать мальчика сообщала, что, по оценкам организации, оценившей стоимость ремонта, работы обойдутся примерно в 750 тысяч рублей.

Мэрия заверила, что к весне ремонт уже точно будет сделан

Мэрия заверила, что к весне ремонт уже точно будет сделан

«Они меня убедили, что [выделенных денег] хватит, они мне сказали, что сделают полностью под ключ — заходи и живи. Но что конкретно [будут делать] — сказать не могу.

Я им, единственное, сказала — мне обязательно нужно, чтобы была гидроизоляция в ванной, с учётом заболевания [ребёнка] может затопить. И по возможности — шумоизоляция. Они сказали: "Это всё будет входить"», — сообщила корреспонденту НГС Ирина Скрипникова.

Она отметила, что, по обещаниям мэрии, ремонт будет сделан либо до конца этого года, либо к апрелю 2020 года — в зависимости от оставшихся «денег в казне».

В сентябре НГС также рассказал, как мать ребёнка в инвалидной коляске Елена Пилюгина добилась установки пандуса в школе — ей приходилось носить на руках коляску с сыном и даже терпеть хамство охраны.

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    КОММЕНТАРИИ (86)

    локоток
    23 сен 2019 в 13:13

    Мэрия начинает шевелится, только когда ее пристыдят в СМИ?
    Позор мэру!

    #локотьвотставку

    Фото пользователя
    23 сен 2019 в 13:33

    360 тыс.только на ванну и хватит если делать все по уму.

    23 сен 2019 в 13:18

    На фото два швеллера на ступеньках для колясок - то, что инвалид туда сам не заедет, т.к убьется сто процентов- это не обсуждается. А здоровый человек сможет под таким углом коляску с инвалидом на крыльцо запихать? Очень сомневаюсь. Вот, собственно говоря и все, что надо знать о доступной среде))))))))