Полицейские развесили объявления в «МЕГЕ» — они ищут туристов, оставшихся без отпуска

Такое объявление висит в бывшем офисе компании «Люкс Тревел» в «МЕГЕ» (Ватутина, 107) Фото: Юлия К.

Новосибирская полиция начала искать туристов, пострадавших от компании «Люкс Тревел», работавшей по франшизе PEGAS Touristik на Гоголя, 15 и Ватутина, 107. Ранее НГС описал ситуацию, в которую попали новосибирские туристы: они остались без денег и отдыха, а в «Люкс Тревел», по данным с сайта Арбитражного суда, введено наблюдение. Как пояснила генеральный директор PEGAS Touristik Марина Безрядина, договор франшизы они расторгли с этим юрлицом в июне. Читательница Юлия К., которая тоже оказалась в числе пострадавших туристов, отправила корреспонденту НГС фотографию, как сейчас выглядит офис «Люкс Тревел» на Ватутина, 107.

Юлия К. должна была с мужем, ребёнком и бабушкой полететь в феврале в Таиланд. «Нам повезло, что срок до вылета был большой и мы внесли только предоплату — 60 тысяч. Билеты мы купили отдельно, а вообще тур без билетов стоит 104 тысячи. В этом плане нам тоже повезло: мы билеты не потеряли и тур не полностью оплатили. Но всё равно это деньги наши и лишними они бы в отпуске точно не были», — поясняет девушка.

Как утверждают пострадавшие туристы, ранее офис был оформлен под брендом PEGAS Touristik, но потом поменял вывеску, хотя на чеках это название осталось Фото: Юлия К.