Полицейские развесили объявления в «МЕГЕ» — они ищут туристов, оставшихся без отпуска

Новосибирская полиция начала искать туристов, пострадавших от компании «Люкс Тревел», работавшей по франшизе PEGAS Touristik на Гоголя, 15 и Ватутина, 107.
Ранее НГС описал ситуацию, в которую попали новосибирские туристы: они остались без денег и отдыха, а в «Люкс Тревел», по данным с сайта Арбитражного суда, введено наблюдение. Как пояснила генеральный директор PEGAS Touristik Марина Безрядина, договор франшизы они расторгли с этим юрлицом в июне.
Читательница Юлия К., которая тоже оказалась в числе пострадавших туристов, отправила корреспонденту НГС фотографию, как сейчас выглядит офис «Люкс Тревел» на Ватутина, 107.
Юлия К. должна была с мужем, ребёнком и бабушкой полететь в феврале в Таиланд.
«Нам повезло, что срок до вылета был большой и мы внесли только предоплату — 60 тысяч. Билеты мы купили отдельно, а вообще тур без билетов стоит 104 тысячи. В этом плане нам тоже повезло: мы билеты не потеряли и тур не полностью оплатили. Но всё равно это деньги наши и лишними они бы в отпуске точно не были», — поясняет девушка.
Сейчас она поехала в полицию, где собирается написать заявление ещё и в прокуратуру.
«Потому что для полиции ещё нет умысла мошенничества, потому что сроки турпоездок наших не прошли, соответственно, они могут сказать: "А где состав преступления?" А для прокуратуры это уже мошенничество, потому что он, зная, что у него долги и что он их не сможет выплатить, продолжал продавать туры», — добавила Юлия К.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту не назвали точное количество обратившихся и ответили, что на данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия.