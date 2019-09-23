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Банкротство «Люкс Тревел»
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Полицейские развесили объявления в «МЕГЕ» — они ищут туристов, оставшихся без отпуска

Из-за банкротства компании «Люкс Тревел» новосибирцы потеряли и деньги, и путевки

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Такое объявление висит в бывшем офисе компании «Люкс Тревел» в «МЕГЕ» (Ватутина, 107)

Такое объявление висит в бывшем офисе компании «Люкс Тревел» в «МЕГЕ» (Ватутина, 107)

Новосибирская полиция начала искать туристов, пострадавших от компании «Люкс Тревел», работавшей по франшизе PEGAS Touristik на Гоголя, 15 и Ватутина, 107.

Ранее НГС описал ситуацию, в которую попали новосибирские туристы: они остались без денег и отдыха, а в «Люкс Тревел», по данным с сайта Арбитражного суда, введено наблюдение. Как пояснила генеральный директор PEGAS Touristik Марина Безрядина, договор франшизы они расторгли с этим юрлицом в июне.

Читательница Юлия К., которая тоже оказалась в числе пострадавших туристов, отправила корреспонденту НГС фотографию, как сейчас выглядит офис «Люкс Тревел» на Ватутина, 107.

Юлия К. должна была с мужем, ребёнком и бабушкой полететь в феврале в Таиланд.

«Нам повезло, что срок до вылета был большой и мы внесли только предоплату — 60 тысяч. Билеты мы купили отдельно, а вообще тур без билетов стоит 104 тысячи. В этом плане нам тоже повезло: мы билеты не потеряли и тур не полностью оплатили. Но всё равно это деньги наши и лишними они бы в отпуске точно не были», — поясняет девушка.

Как утверждают пострадавшие туристы, ранее офис был оформлен под брендом&nbsp;PEGAS Touristik, но потом поменял вывеску, хотя на чеках это название осталось

Как утверждают пострадавшие туристы, ранее офис был оформлен под брендом PEGAS Touristik, но потом поменял вывеску, хотя на чеках это название осталось

Сейчас она поехала в полицию, где собирается написать заявление ещё и в прокуратуру.

«Потому что для полиции ещё нет умысла мошенничества, потому что сроки турпоездок наших не прошли, соответственно, они могут сказать: "А где состав преступления?" А для прокуратуры это уже мошенничество, потому что он, зная, что у него долги и что он их не сможет выплатить, продолжал продавать туры», — добавила Юлия К.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту не назвали точное количество обратившихся и ответили, что на данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

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обманутые туристы«Люкс Тревел»PEGAS Touristik

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    КОММЕНТАРИИ (16)

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    23 сен 2019 в 13:59

    Пока жареный петух не клюнет, они не пошевелятся.
    Будут делать имитацию поиска.
    Никто не получит не копейки

    Гость
    23 сен 2019 в 14:05

    Почему в таких ситуациях в суд должны идти люди, которые выполнили свои условия договора, оплатили. Вы открываете офис по франшизе, вы НЕ контролируете ситуацию по этому юр. лицу, оно занимается мошенничеством и хищением уже ВАШИХ средств. Так и судитесь с ним сами, уважаемый туроператор. Почему страдают в итоге ваши клиенты?

    Диванный эксперт
    23 сен 2019 в 14:29

    Вот зачем в Тай туры покупать? Купил билеты, в сумку кинул сланцы, шорты, футболку и вперед на отдых.