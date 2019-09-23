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Криминал

Водителя «девятки» отправили в колонию за пьяное ДТП с тремя погибшими на Троллейной

Набитая пассажирами легковая машина врезалась в стоявший у обочины грузовик

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Смертельная авария случилась на Троллейной рано утром 25 февраля — приговор виновнику ДТП в законную силу ещё не вступил

Смертельная авария случилась на Троллейной рано утром 25 февраля — приговор виновнику ДТП в законную силу ещё не вступил

Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор водителю «девятки», который сел за руль пьяным и устроил ДТП с тремя погибшими на Троллейной.

«Назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года», — сообщили в Ленинском районном суде.

В суде напомнили, что смертельное ДТП, из-за которого водитель Артём Ошуев оказался на скамье подсудимых, случилось 25 февраля 2019 года. Ранее в Управлении ГИБДД по Новосибирской области рассказывали, что авария с участием ВАЗ-2109 и Mercedes произошла в 4:50 возле дома № 85 на улице Троллейной.

«Ошуев А. Ю., управляя личным технически исправным автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством, перевозил пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, а также сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства», — говорится в сообщении суда.

Как прежде рассказывали в отделе ГИБДД по Новосибирску, водитель «девятки» врезался в припаркованный у края дороги контейнеровоз Mercedes. В жёсткой аварии погибли три пассажира ВАЗа, ещё три человека, включая самого виновника ДТП, получили травмы. В больнице к водителю «девятки» приставили конвой.

Как уточнила корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Екатерина Федосеева, здоровью одной из пассажирок «девятки» нанесён тяжкий вред: во время ДТП она получила черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга и переломами костей лица. На лице осталось множество неизгладимых шрамов, которые уже не исчезнут без операции. 

На сайте суда сообщается, что свою вину Артём Ошуев признал. Судья приговорила его к реальному сроку, а также частично удовлетворила гражданские иски потерпевших.

Как пояснила гособвинитель Екатерина Федосеева, осуждённый водитель должен выплатить по 500 тысяч рублей двум родственникам погибших, которые потеряли в ДТП сына и внучку. 

После вынесения приговора водителя сразу взяли под стражу, сообщили в Ленинском районном суде.

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    КОММЕНТАРИИ (37)

    Жека
    23 сен 2019 в 13:35

    Я думаю ушиб головного мозга там был у всех и еще задолго до аварии, иначе бы один не сел пьяным за руль, а другие не сели бы к пьяному в машину.

    Жека
    23 сен 2019 в 13:34

    Т.е. кода к пьяному в машину садились, все нормально было? Возможно даже весело? А как ушиблись, так сразу компенсацию давай требовать.

    Не водятел
    23 сен 2019 в 13:49

    «Назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года»
    Я совсем перестал понимать судебные решения! Пьяный, без прав, незаконно перевозил людей и угробил ТРОИХ! И за всё это - 5.5 лет колонии общего режима?! Сколько нужно было убить в ДТП, чтобы дали пожизненное в тюрьме? Сто? Тысячу? А компенсацию назначили аж целых 500 тысяч! Так наши судьи оценивают человеческую жизнь! Пока у нас суды будут выносить такие неадекватные приговоры, водятлы будут продолжать убивать и калечить невинных людей в ДТП! Позор такому "правосудию"!