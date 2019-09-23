Водителя «девятки» отправили в колонию за пьяное ДТП с тремя погибшими на Троллейной

Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор водителю «девятки», который сел за руль пьяным и устроил ДТП с тремя погибшими на Троллейной.
«Назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года», — сообщили в Ленинском районном суде.
В суде напомнили, что смертельное ДТП, из-за которого водитель Артём Ошуев оказался на скамье подсудимых, случилось 25 февраля 2019 года. Ранее в Управлении ГИБДД по Новосибирской области рассказывали, что авария с участием ВАЗ-2109 и Mercedes произошла в 4:50 возле дома
«Ошуев А. Ю., управляя личным технически исправным автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения на право управления транспортным средством, перевозил пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, а также сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства», — говорится в сообщении суда.
Как прежде рассказывали в отделе ГИБДД по Новосибирску, водитель «девятки» врезался в припаркованный у края дороги контейнеровоз Mercedes. В жёсткой аварии погибли три пассажира ВАЗа, ещё три человека, включая самого виновника ДТП, получили травмы. В больнице к водителю «девятки» приставили конвой.
Как уточнила корреспонденту НГС помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Екатерина Федосеева, здоровью одной из пассажирок «девятки» нанесён тяжкий вред: во время ДТП она получила черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга и переломами костей лица. На лице осталось множество неизгладимых шрамов, которые уже не исчезнут без операции.
На сайте суда сообщается, что свою вину Артём Ошуев признал. Судья приговорила его к реальному сроку, а также частично удовлетворила гражданские иски потерпевших.
Как пояснила гособвинитель Екатерина Федосеева, осуждённый водитель должен выплатить по 500 тысяч рублей двум родственникам погибших, которые потеряли в ДТП сына и внучку.
После вынесения приговора водителя сразу взяли под стражу, сообщили в Ленинском районном суде.