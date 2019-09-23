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Звонки новосибирцев по домофону наложили на электронную музыку. Это странно, но слушать можно!

НГС публикует все треки от «DJ Домофон» — ищите свои голоса

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Музыкальный альбом собрали из настоящих голосов, которые записал домофон

Музыкальный альбом собрали из настоящих голосов, которые записал домофон

В Новосибирске вышел необычный музыкальный альбом — его собрали из голосов реальных новосибирцев, которые разговаривали у домофонов.  

Треки для альбома записала компания «Электронный город» — в него включили шесть песен в электронном стиле и назвали «DJ Домофон», рассказали в компании. 

«Этим экспериментом мы хотели разрушить рамки обыденности и показать новые возможности привычных вещей. Главными звуками треков стали лающие собаки, сигналящие машины и хлопающие двери. В записи камер домофонов попали обсуждение покупки пива на вечер и приглашение девушки на танец», — рассказал руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин.

Треки опубликовали в плейлисте в соцсети «ВКонтакте». В скором времени, как заверил Дмитрий Мишин, альбом появится в сервисе «Яндекс.Музыка» и на iTunes. Он будет бесплатным. 

В «Электронном городе» уточнили корреспонденту НГС, что в альбом попали фоновые записи из домов в разных районах Новосибирска и они не являются персональными данными. 

В начале сентября новосибирская группа выпустила клип про Россию — музыканты в образе сотрудников правоохранительных органов поют о том, что всё будет гладко.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    23 сен 2019 в 12:44

    Что за бред?

    Фото пользователя
    23 сен 2019 в 12:47

    а сами жильцы знали что их голоса и переговоры записывают?
    явное нарушение закона.

    Виталик
    23 сен 2019 в 12:49

    Электронный город, что вы там курите? Вся ваша реклама, все ваши акции - это за гранью возможностей человеческого мозга!