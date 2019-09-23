Звонки новосибирцев по домофону наложили на электронную музыку. Это странно, но слушать можно!

В Новосибирске вышел необычный музыкальный альбом — его собрали из голосов реальных новосибирцев, которые разговаривали у домофонов.
Треки для альбома записала компания «Электронный город» — в него включили шесть песен в электронном стиле и назвали «DJ Домофон», рассказали в компании.
«Этим экспериментом мы хотели разрушить рамки обыденности и показать новые возможности привычных вещей. Главными звуками треков стали лающие собаки, сигналящие машины и хлопающие двери. В записи камер домофонов попали обсуждение покупки пива на вечер и приглашение девушки на танец», — рассказал руководитель службы управления брендом «Электронного города» Дмитрий Мишин.
Треки опубликовали в плейлисте в соцсети «ВКонтакте». В скором времени, как заверил Дмитрий Мишин, альбом появится в сервисе «Яндекс.Музыка» и на iTunes. Он будет бесплатным.
В «Электронном городе» уточнили корреспонденту НГС, что в альбом попали фоновые записи из домов в разных районах Новосибирска и они не являются персональными данными.
В начале сентября новосибирская группа выпустила клип про Россию — музыканты в образе сотрудников правоохранительных органов поют о том, что всё будет гладко.