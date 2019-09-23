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Спорт

У городского аэропорта построили крытый стадион для мини-футбола

Здание построили за год, но откроют только весной 2020 года

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Крытый стадион заработает весной следующего года

Крытый стадион заработает весной следующего года

Трёхэтажный спортивный комплекс откроется у бывшего аэропорта Новосибирск-Северный — в нём будет несколько залов для занятий мини-футболом.

Информация об этом появилась сегодня на сайте мэрии. Разрешение на реконструкцию под спортивный комплекс для мини-футбола выдано компании «Пиллар». По информации базы данных «Контур.Фокус», учредителем и директором компании является Сергей Евстигнеев. 

Евстигнеев сообщил корреспонденту НГС, что спортивный комплекс начали возводить в июле 2018 года и уже ввели в эксплуатацию. 

«Концепция такая сразу была. Поначалу выбрали, а сейчас просто бумаги под это дело оформили. Здание уже построено, введено в эксплуатацию. Там ещё предстоит много работы, с управлением решать вопросы. Не раньше следующего года откроемся, может, даже ближе к весне», — уточнил Сергей Евстигнеев.

Трехэтажный спортивный комплекс смогут посещать одновременно до 346 человек. В документах также уточняется, что после выдачи разрешения на реконструкцию общая площадь комплекса увеличилась на тысячу кв. м.

В январе 2019 года стало известно, что мэрия Новосибирска выдала компании новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова «Спорт-Инвест» разрешение на строительство спортивно-зрелищного комплекса на улице Воинской, 1. 

А в конце августа стало известно, что совладелец московского стадиона «Спартак» предложил построить в Заельцовском районе большой спортивный комплекс

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Диванный эксперт
    23 сен 2019 в 15:06

    Очередной сарай из сендвича. Когда в богом забытом Пылесибирске начнут архитектурные здания строить?

    Как надо
    23 сен 2019 в 15:03

    Всем у кого задержка рейса - бесплатный футбол.

    Фото пользователя
    23 сен 2019 в 15:14

    Какую площадь зеленой зоны уничтожили этим строительством?