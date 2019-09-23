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Криминал

Убили и закопали на кладбище: в Новосибирске поймали трёх подозреваемых в похищении и убийстве

По информации источника, убитым оказался новосибирец, который пропал еще 8 сентября

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Полицейские нашли тело убитого на кладбище

Полицейские нашли тело убитого на кладбище

В Новосибирске задержали трёх подозреваемых в убийстве мужчины, которого искали с 8 сентября.

«По данным следствия, 8 сентября 2019 года в вечернее время 63-летний мужчина вышел из дома для встречи со своим знакомым и больше на связь с родными не выходил», — сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

На следующий день после исчезновения, 9 сентября, родственники пропавшего обратились в полицию, рассказали в областном управлении МВД,
 

«Работая по заявлению, полицейские установили, что исчезновение гражданина носит криминальный характер», — сообщает пресс-служба управления МВД.

Следствие установило, что в день исчезновения у мужчины возник конфликт со своим знакомым, после этого его избили, похитили и убили. По данным СК, тело жертвы отвезли и закопали на кладбище поселка Садовый под Новосибирском.

Во время розыска полицейские задержали трёх подозреваемых, а затем нашли тело погибшего со следами насильственной смерти. Задержанные сейчас находятся под стражей. Им предъявили обвинения по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение».

По информации источника, близкого к правоохранительным органам, погибший — Сергей Солёнов, которого также искали волонтёры. В частности, в сообщении отряда «Доброспас-Новосибирск» о смерти пропавшего сообщается 20 сентября.

Неделю назад в одной из квартир дома по улице Немировича-Данченко нашли тело 21-летней девушки — полиция и следователи ищут убийцу.

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    КОММЕНТАРИИ (49)

    Сергей
    23 сен 2019 в 11:12

    Ужас.В нормальных странах Европы такого нет.Ссыльная Сибирь.Кругом алканавты,быдло.Бежать,бежать и только бежать с этого города..

    я не робот
    23 сен 2019 в 11:17

    Я думаю в этой области нам нужно тоже достичь стабильности. Президент активно работает над этим.

    знаток
    23 сен 2019 в 11:36

    Человеческая жизнь обесценилась за 20 лет стабильности. Сегодня убивают просто так, даже в т.н. "лихие" 90е не было такого беспредела.
    Стабильность, чо...