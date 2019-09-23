Убили и закопали на кладбище: в Новосибирске поймали трёх подозреваемых в похищении и убийстве

На следующий день после исчезновения, 9 сентября, родственники пропавшего обратились в полицию, рассказали в областном управлении МВД,

«По данным следствия, 8 сентября 2019 года в вечернее время 63-летний мужчина вышел из дома для встречи со своим знакомым и больше на связь с родными не выходил», — сообщает следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

В Новосибирске задержали трёх подозреваемых в убийстве мужчины, которого искали с 8 сентября.

Следствие установило, что в день исчезновения у мужчины возник конфликт со своим знакомым, после этого его избили, похитили и убили. По данным СК, тело жертвы отвезли и закопали на кладбище поселка Садовый под Новосибирском.

Во время розыска полицейские задержали трёх подозреваемых, а затем нашли тело погибшего со следами насильственной смерти. Задержанные сейчас находятся под стражей. Им предъявили обвинения по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение».

По информации источника, близкого к правоохранительным органам, погибший — Сергей Солёнов, которого также искали волонтёры. В частности, в сообщении отряда «Доброспас-Новосибирск» о смерти пропавшего сообщается 20 сентября.

Неделю назад в одной из квартир дома по улице Немировича-Данченко нашли тело 21-летней девушки — полиция и следователи ищут убийцу.