На Затулинке пропала женщина: её ищут уже 10 дней

В Новосибирске пропала 43-летняя Татьяна Сагдеева — она ушла из дома на Затулинке на прошлых выходных.

В группе «ЧП-Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что она ушла из дома 14 сентября в 21:00. «Со слов её соседки, с которой она проживает, она сказала, что она в субботу вышла», — рассказала корреспонденту НГС сестра пропавшей Татьяны Ольга Иванова.

Ольга пояснила, что она сама и мать Татьяны живут в Омской области. После того, как Ольга дала объявление о пропаже сестры, на связь с ней вышла коллега Татьяны по работе. Коллега рассказала, что 15 сентября получала от Татьяны СМС-сообщение — пропавшая просила выйти за неё на работу. Татьяна объяснила своё отсутствие тем, что она в полиции.