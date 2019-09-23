На Затулинке пропала женщина: её ищут уже 10 дней

В Новосибирске пропала 43-летняя Татьяна Сагдеева — она ушла из дома на Затулинке на прошлых выходных.
В группе «ЧП-Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что она ушла из дома 14 сентября в 21:00. «Со слов её соседки, с которой она проживает, она сказала, что она в субботу вышла», — рассказала корреспонденту НГС сестра пропавшей Татьяны Ольга Иванова.
Ольга пояснила, что она сама и мать Татьяны живут в Омской области. После того, как Ольга дала объявление о пропаже сестры, на связь с ней вышла коллега Татьяны по работе. Коллега рассказала, что 15 сентября получала от Татьяны СМС-сообщение — пропавшая просила выйти за неё на работу. Татьяна объяснила своё отсутствие тем, что она в полиции.
В полицию родственники Татьяны обратились в Омской области, а кроме того, они звонили в кировский отдел полиции Новосибирска, но там о Татьяне не было информации. Также они обзванивали морги и больницы.
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Также в Новосибирске по-прежнему не найдена Наталья Устинова, которая исчезла 6 сентября после того, как отправилась смотреть машину.