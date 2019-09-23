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Дороги и транспорт

Авария с такси перегородила две полосы на Немировича-Данченко

ДТП случилось недалеко от областной больницы

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ДТП затруднило движение в час пик

ДТП затруднило движение в час пик

Сегодня утром 23 сентября проезд по улице Немировича-Данченко осложнила авария с автомобилем такси.

«На улице Немировича-Данченко, рядом с остановкой "Центральный корпус", столкнулись Volkswagen Polo и седан, принадлежащий "Яндекс.Такси"», — сообщает группа «Новосибирской службы эвакуации АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях с места происшествия видно, что после аварии остановившиеся автомобили заняли две полосы.

Поздно вечером в воскресенье, 22 сентября, на Бердском шоссе в сторону Новосибирска водители встали в пробку, протяжённость которой составила более 5 километров. Как сообщали очевидцы в социальных сетях, причиной затора стала несерьёзная авария, которая перекрыла один из рядов

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    23 сен 2019 в 09:25

    понаберут же водятелов....

    100грамм
    23 сен 2019 в 09:06

    Про марку такси можно уже было не упоминать, других у нас как будто нет.

    Фото пользователя
    23 сен 2019 в 09:52

    Прибыл на место происшествия на своей Тесле. Оценил ситуацию, выписал леща водителю такси.