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Экономика

Новосибирская область обогнала по росту зарплат три десятка регионов

Аналитики выяснили, насколько поднялись зарплаты в стране за полгода

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По России рост зарплат составил 7,1%

По России рост зарплат составил 7,1%

За первые шесть месяцев 2019 года рост зарплат в Новосибирской области составил 6,4% — это 55 место среди других регионов России.

«Агентство РИА Рейтинг выяснило, как изменились среднемесячные зарплаты в российских регионах в первом полугодии 2019 года. <...> В рейтинге использована среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в регионах за вычетом НДФЛ», — говорится в исследовании аналитиков.

При подсчётах агентство использовало данные Росстата. Всего в рейтинге 85 регионов.

Согласно выводам РИА Рейтинг, в Новосибирской области среднемесячная зарплата за полгода составила 32 тысячи 341 рубль, за полгода она изменилась на 6,4%.

Самый большой рост показала зарплата в Костромской области — она изменилась на 14,7%, при этом среднемесячный показатель составил 26 тысяч 900 рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован самый маленький рост — 2,3%, — а средняя зарплата здесь составляет 90 тысяч 369 рублей.

По России зарплата выросла на 7,1% и составила 40 тысяч 203 рубля.

На прошлой неделе аналитики агентства РИА Рейтинг подсчитали, сколько в регионах платят за жилищно-коммунальные услуги. Новосибирская область оказалась среди регионов с небольшой платой.

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    КОММЕНТАРИИ (21)

    Полубарон Фафл
    23 сен 2019 в 08:17

    Слушайте, ну прекращайте поднимать зарплаты уже!
    Ну невозможно ничего спланировать. Вроде все спланируешь по деньгам, по финансам а тут опять этот рост зарплат! Это не может продолжаться вечно!

    Батя РЖАКИ
    23 сен 2019 в 08:32

    Аналитики под шафе писали? Помнится в начале года говорили о росте и ос средней зарплате около 45 тыс, теперь эта средняя выросла и составила 42 тыс. З/п постоянно растёт но за пределы 50 тыс не выходит, как так?

    Макросс
    23 сен 2019 в 08:35

    СГК на волне роста з/п поднимает тариф.
    Капремонт от такой новости вообще на 26% решил подняться.
    Мусорщики решили что в тариф не заложена утилизация мусора и надо бы его, тариф, поднять.