Новосибирская область обогнала по росту зарплат три десятка регионов

За первые шесть месяцев 2019 года рост зарплат в Новосибирской области составил 6,4% — это 55 место среди других регионов России.

«Агентство РИА Рейтинг выяснило, как изменились среднемесячные зарплаты в российских регионах в первом полугодии 2019 года. <...> В рейтинге использована среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в регионах за вычетом НДФЛ», — говорится в исследовании аналитиков.

При подсчётах агентство использовало данные Росстата. Всего в рейтинге 85 регионов.