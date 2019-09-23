Новосибирская область обогнала по росту зарплат три десятка регионов

За первые шесть месяцев 2019 года рост зарплат в Новосибирской области составил 6,4% — это 55 место среди других регионов России.
«Агентство РИА Рейтинг выяснило, как изменились среднемесячные зарплаты в российских регионах в первом полугодии 2019 года. <...> В рейтинге использована среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в регионах за вычетом НДФЛ», — говорится в исследовании аналитиков.
При подсчётах агентство использовало данные Росстата. Всего в рейтинге 85 регионов.
Согласно выводам РИА Рейтинг, в Новосибирской области среднемесячная зарплата за полгода составила 32 тысячи 341 рубль, за полгода она изменилась на 6,4%.
Самый большой рост показала зарплата в Костромской области — она изменилась на 14,7%, при этом среднемесячный показатель составил 26 тысяч 900 рублей. В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксирован самый маленький рост — 2,3%, — а средняя зарплата здесь составляет 90 тысяч 369 рублей.
По России зарплата выросла на 7,1% и составила 40 тысяч 203 рубля.
На прошлой неделе аналитики агентства РИА Рейтинг подсчитали, сколько в регионах платят за жилищно-коммунальные услуги. Новосибирская область оказалась среди регионов с небольшой платой.