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Новосибирский фотограф снял «сибирские Мальдивы» с высоты птичьего полёта

Для съёмки он купил полёт на вертолёте

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Фотограф пролетел на вертолёте над знаменитым золотоотвалом

Фотограф пролетел на вертолёте над знаменитым золотоотвалом

Новосибирский фотограф Александр Антощенко сегодня днём снял с высоты птичьего полёта знаменитые «сибирские Мальдивы». 

По словам фотографа, он решил сфотографировать это место, потому что не успел снять его до того, как оно стало закрытым.

Об этом необычном месте стало известно после репортажа НГС

Об этом необычном месте стало известно после репортажа НГС

Сюда хлынули толпы туристов со всего мира, чтобы вживую увидеть это удивительное место

Сюда хлынули толпы туристов со всего мира, чтобы вживую увидеть это удивительное место

«Это место в этом году стало довольно популярным, и очень много разных фотографий все успели сделать с этого места, а я не успел, потому что позже из-за массового наплыва людей территорию закрыли и сделали охраняемой. Но мне как фотографу было очень интересно снять это место, а тем более через неделю я улетаю зимовать на Бали и решил не упустить момент и все-таки поснимать это колоритное место», — сообщил корреспонденту НГС Александр Антощенко.

Вода на золотоотвале очень вредна для человека, поэтому специалисты СГК предупредили жителей, что купаться в ней нельзя

Вода на золотоотвале очень вредна для человека, поэтому специалисты СГК предупредили жителей, что купаться в ней нельзя

Для съёмок фотограф специально купил короткий пролёт на вертолёте, потому что снимать с дрона закрытые для посещения места запрещено по закону.

Однако один новосибирец все же устроил заплыв на «сибирских Мальдивах» в середине июля

Однако один новосибирец все же устроил заплыв на «сибирских Мальдивах» в середине июля

«Намного проще купить короткий полет в частном вертолете. <...> Я довольно часто делаю такие полеты, у меня довольно много съемок с воздуха различных мест Новосибирска и области», — объяснил он.

С дрона снимать закрытые объекты нельзя, это запрещено законом

С дрона снимать закрытые объекты нельзя, это запрещено законом

В осенних красках это место выглядит просто волшебно

В осенних красках это место выглядит просто волшебно

Мировую славу золоотвал за ТЭЦ-5, который прозвали «сибирскими Мальдивами», получил благодаря репортажу на НГС: мы съездили туда и опубликовали фото невероятно голубого озера. Из-за всплеска интереса к золоотвалу ТЭЦ-5 СГК пришлось установить пост охраны, который работает круглосуточно. В СГК предупредили, что это не место для отдыха и в воде содержится много вредных для человека веществ. Однако в середине июля новосибирец Алексей Черенков все же искупался в водах золотоотвала.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

    Точняк
    22 сен 2019 в 23:50

    Правильно, что охраняется. Это не только безопасность, но и новые рабочие места для сотрудников чопа.

    Лещевыписыватель чопа.
    22 сен 2019 в 23:50

    И днем и ночью, мы чоповцы на страже.
    Охрана это самое главное.

    с богаткова
    22 сен 2019 в 23:47

    Очередной мажорик развлекается на мамкины/папкины деньги. Человек, который сам зарабатывает никогда не будет тратить свои деньги на подобное баловство.