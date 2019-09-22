Новосибирский фотограф снял «сибирские Мальдивы» с высоты птичьего полёта

Новосибирский фотограф Александр Антощенко сегодня днём снял с высоты птичьего полёта знаменитые «сибирские Мальдивы».
По словам фотографа, он решил сфотографировать это место, потому что не успел снять его до того, как оно стало закрытым.
«Это место в этом году стало довольно популярным, и очень много разных фотографий все успели сделать с этого места, а я не успел, потому что позже из-за массового наплыва людей территорию закрыли и сделали охраняемой. Но мне как фотографу было очень интересно снять это место, а тем более через неделю я улетаю зимовать на Бали и решил не упустить момент и все-таки поснимать это колоритное место», — сообщил корреспонденту НГС Александр Антощенко.
Для съёмок фотограф специально купил короткий пролёт на вертолёте, потому что снимать с дрона закрытые для посещения места запрещено по закону.
«Намного проще купить короткий полет в частном вертолете. <...> Я довольно часто делаю такие полеты, у меня довольно много съемок с воздуха различных мест Новосибирска и области», — объяснил он.
Мировую славу золоотвал за ТЭЦ-5, который прозвали «сибирскими Мальдивами», получил благодаря репортажу на НГС: мы съездили туда и опубликовали фото невероятно голубого озера. Из-за всплеска интереса к золоотвалу ТЭЦ-5 СГК пришлось установить пост охраны, который работает круглосуточно. В СГК предупредили, что это не место для отдыха и в воде содержится много вредных для человека веществ. Однако в середине июля новосибирец Алексей Черенков все же искупался в водах золотоотвала.