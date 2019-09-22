Новосибирский фотограф снял «сибирские Мальдивы» с высоты птичьего полёта

По словам фотографа, он решил сфотографировать это место, потому что не успел снять его до того, как оно стало закрытым.

«Это место в этом году стало довольно популярным, и очень много разных фотографий все успели сделать с этого места, а я не успел, потому что позже из-за массового наплыва людей территорию закрыли и сделали охраняемой. Но мне как фотографу было очень интересно снять это место, а тем более через неделю я улетаю зимовать на Бали и решил не упустить момент и все-таки поснимать это колоритное место», — сообщил корреспонденту НГС Александр Антощенко.