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Дороги и транспорт

На Бердском шоссе растянулась 5-километровая пробка в сторону Новосибирска

Скорость движения не превышает 10 км/ч

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Из-за мелкой аварии водители не могут добраться в город

Из-за мелкой аварии водители не могут добраться в город

Поздно вечером в воскресенье, 22 сентября, на Бердском шоссе в сторону Новосибирска водители встали в пробку, протяжённость которой более 5 километров.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, причиной затора стала несерьёзная авария, которая перекрыла один из рядов. Из-за этого, по данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения на участке не превышает 10 километров в час.

Протяженность затора — более 5 километров

Протяженность затора — более 5 километров

Кроме того, движение транспорта затрудняет автомобиль, который сломался в левом ряду перед аварией.

В минувшую пятницу Димитровский мост встал в 5-километровый затор из-за двух ДТП.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    С. Хол
    22 сен 2019 в 22:33

    Нищуки на электричках пусть мимо проезжают, и с завистью и уважением смотрят на нас бояр в личных иномарках.

    Фото пользователя
    22 сен 2019 в 22:51

    Дальнобоев жаль, они на работе. А эти бездельники пусть стоят.

    22 сен 2019 в 22:58

    Нисколько не жалко пробочников.