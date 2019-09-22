На Бердском шоссе растянулась 5-километровая пробка в сторону Новосибирска

Из-за мелкой аварии водители не могут добраться в город

Поздно вечером в воскресенье, 22 сентября, на Бердском шоссе в сторону Новосибирска водители встали в пробку, протяжённость которой более 5 километров.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, причиной затора стала несерьёзная авария, которая перекрыла один из рядов. Из-за этого, по данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения на участке не превышает 10 километров в час.