На Бердском шоссе растянулась 5-километровая пробка в сторону Новосибирска

Поздно вечером в воскресенье, 22 сентября, на Бердском шоссе в сторону Новосибирска водители встали в пробку, протяжённость которой более 5 километров.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, причиной затора стала несерьёзная авария, которая перекрыла один из рядов. Из-за этого, по данным сервиса «Яндекс.Карты», скорость движения на участке не превышает 10 километров в час.
Кроме того, движение транспорта затрудняет автомобиль, который сломался в левом ряду перед аварией.
В минувшую пятницу Димитровский мост встал в 5-километровый затор из-за двух ДТП.