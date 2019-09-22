В Новосибирской области мотоциклист погиб в столкновении с грузовиком

В полиции сообщили, что мотоциклист ехал без защитного шлема

В воскресенье, 22 сентября, в Новосибирской области водитель мотоцикла врезался в грузовик. Авария произошла в 17:40 на 3-м километре автодороги из села Казанка в село Баган.

«Водитель мотоцикла "ИЖ-Планета-5", выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем "Исудзу-Эльф". В результате ДТП мотоциклист от полученных травм погиб на месте», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что предположительно погибший мужчина ехал на мотоцикле без защитного шлема. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии.