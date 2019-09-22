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В Новосибирской области мотоциклист погиб в столкновении с грузовиком

Полиция выясняет обстоятельства аварии

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В полиции сообщили, что мотоциклист ехал без защитного шлема

В полиции сообщили, что мотоциклист ехал без защитного шлема

В воскресенье, 22 сентября, в Новосибирской области водитель мотоцикла врезался в грузовик. Авария произошла в 17:40 на 3-м километре автодороги из села Казанка в село Баган.

«Водитель мотоцикла "ИЖ-Планета-5", выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем "Исудзу-Эльф". В результате ДТП мотоциклист от полученных травм погиб на месте», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

В ведомстве уточнили, что предположительно погибший мужчина ехал на мотоцикле без защитного шлема. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8–923–157–00–00.

В начале сентября мотоциклист насмерть сбил сибирячку и врезался в столб.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    байкер с богаткова
    22 сен 2019 в 21:51

    Царство небесное.

    Фото пользователя
    22 сен 2019 в 21:49

    Очередной отъездился. Поэтому мой выбор Бугатти Тайп Атлантик 1936 года выпуска.