Рубрики
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 63.85
eur 70.60

Темы

СЕЙЧАС +18°С
Пробки 1/10
usd 63.85
eur 70.60

Все новости

Все новости
Город

В новосибирском зоопарке у золотоголовых львиных тамаринов родились детёныши (видео)

Малыши появились на свет в сентябре

Поделиться

416
Обсудить
Малыши передвигаются на спине у мамы

Малыши передвигаются на спине у мамы

В новосибирском зоопарке у золотоголовых львиных тамаринов появились детёныши, которые попали в объектив постоянной посетительницы Анны Новиковой.

«Они родились недавно, в сентябре. Но там всё перегородили, чтобы люди не ходили. И снимать трудно. Я знала, что они родились. Первый раз снимала 16-го. Видела двух малышей. Вчера одного видела. Может где-то спал. Но обычно они на родителях сидят», — рассказала она корреспонденту НГС.

В конце июля у других маленьких обезьянок новосибирского зоопарка — обыкновенных игрунок — родились два малыша.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Новосибирский зоопарктамарины

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!