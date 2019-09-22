В новосибирском зоопарке у золотоголовых львиных тамаринов родились детёныши (видео)

В новосибирском зоопарке у золотоголовых львиных тамаринов появились детёныши, которые попали в объектив постоянной посетительницы Анны Новиковой.

«Они родились недавно, в сентябре. Но там всё перегородили, чтобы люди не ходили. И снимать трудно. Я знала, что они родились. Первый раз снимала 16-го. Видела двух малышей. Вчера одного видела. Может где-то спал. Но обычно они на родителях сидят», — рассказала она корреспонденту НГС.