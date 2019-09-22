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Развлечения

Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ

Эфир состоялся вчера вечером

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Девушка рассказала, что на сцене она импровизировала

Девушка рассказала, что на сцене она импровизировала

На телеканале ТНТ стартовал шестой сезон шоу «Танцы». Вечером в субботу, 22 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.

По словам самой Ксении, своим танцем она хочет показать зрителям, что есть не только коммерческая хореография.

«Хочется показать, что есть именно перформативное искусство, которое отличается от чисто танцевального. Всё твоё тело — это твой инструмент. В том числе твои эмоции, в том числе твои волосы, пальцы рук. И это всё в совокупности помогает делать что-то», — говорит она в ролике.

Выступление Ксении Жуковой можно посмотреть с 24-й минуты

После выступления танцовщицы один из судей проекта Егор Дружинин спросил, поставленный ли это номер.

«Есть скелет номера, но это не поставленный номер», — ответила Ксения.

Дальше девушку пропустила приглашённый гость, певица Елена Темникова.

«Егор сказал, что я глас народа. А знаете, что он вам хочет сказать? Я не знаю. Может быть, когда-нибудь вам в жизни это точно пригодится. Вы в танцах», — сказала она.

Ранее участница четвертого сезона «Танцев» Юлианна Кобцева выпустила клип, который был снят на сцене театра Аллы Духовой TODES.

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    КОММЕНТАРИИ (23)

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    22 сен 2019 в 20:42

    Совсем вредная, она тут часто об этом писала, тоже хорошо танцует). Когда мы увидим танец живота в ее исполнении, он ей особенно хорошо удается перед зрителями.

    22 сен 2019 в 20:45

    Спасибо, НГС, за интересное видео, которое даже не посмотреть, т.к.
    "Теперь вы сможете смотреть это видео после регистрации"..

    Фото пользователя
    22 сен 2019 в 20:40

    Что за танцы показывают эти бездельники в этом шоу... Валяются на полу как душевно больные под не понятную музыку...