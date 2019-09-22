Танцовщица из Новосибирска прошла в новый сезон шоу «Танцы» на ТНТ

На телеканале ТНТ стартовал шестой сезон шоу «Танцы». Вечером в субботу, 22 сентября, вышел эфир кастинга в Красноярске, в котором приняла участие танцовщица из Новосибирска Ксения Жукова.

По словам самой Ксении, своим танцем она хочет показать зрителям, что есть не только коммерческая хореография.

«Хочется показать, что есть именно перформативное искусство, которое отличается от чисто танцевального. Всё твоё тело — это твой инструмент. В том числе твои эмоции, в том числе твои волосы, пальцы рук. И это всё в совокупности помогает делать что-то», — говорит она в ролике.