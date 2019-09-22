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Культура

В Большом зале НОВАТа обновят сцену за 280 миллионов

Деньги потратят на демонтаж и замену подъёмников для актёров и музыкальных инструментов

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На новую механику для актёров и инструментов потратят 280 миллионов

На новую механику для актёров и инструментов потратят 280 миллионов

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заказал закупку на 280 миллионов рублей — эти деньги потратят на замену механики Большого зала.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 20 сентября. Как говорится в документах, приложенных к закупке, в стоимость работ входит демонтаж уже существующего оборудования и замена его на новое. 

В театре намерены полностью поменять нижнюю механизацию сцены, а именно подъёмники для актёров, музыкальных инструментов и складских декораций и механику в оркестровой яме, а также верхнюю механизацию — лебёдки для занавеса и световых башен.

Завершить работы должны будут до 23 декабря 2019 года. Как уточняется на портале архитектуры и проектирования Novosibdom, впервые о замене механизации заговорили в конце 1990-х годов: старая механизация была смонтирована в середине прошлого века и сильно шумела, мешая актёрам работать. 

В августе 2019 года стало известно, что Новосибирский театр оперы и балета заказал реставрационные работы для зрительного зала — на ремонт планируют потратить больше 360 миллионов. На фасаде здания появится уникальная подсветка, а в зрительном зале откроют верхний ярус.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

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    22 сен 2019 в 18:06

    Пилят у нас, конечно, везде, но в новате, прям как-то по-дикому пилят....

    Anton
    22 сен 2019 в 18:24

    При прежнем начальстве в оперном видимо так пилить не получалось, зато при нынешнем новате все схвачено. Иначе как все объяснить я не понимаю.

    Гость
    22 сен 2019 в 18:24

    Если взять и посмотреть сколько денег потрачено за последние 10 лет на этот НОВАТ то проще было ещё построить таких два а то и три театра с нуля ,и оснастить по последнему слову техники