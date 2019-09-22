В Большом зале НОВАТа обновят сцену за 280 миллионов

На новую механику для актёров и инструментов потратят 280 миллионов

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заказал закупку на 280 миллионов рублей — эти деньги потратят на замену механики Большого зала.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 20 сентября. Как говорится в документах, приложенных к закупке, в стоимость работ входит демонтаж уже существующего оборудования и замена его на новое.

В театре намерены полностью поменять нижнюю механизацию сцены, а именно подъёмники для актёров, музыкальных инструментов и складских декораций и механику в оркестровой яме, а также верхнюю механизацию — лебёдки для занавеса и световых башен.