В Большом зале НОВАТа обновят сцену за 280 миллионов

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заказал закупку на 280 миллионов рублей — эти деньги потратят на замену механики Большого зала.
Информация об этом появилась на сайте госзакупок 20 сентября. Как говорится в документах, приложенных к закупке, в стоимость работ входит демонтаж уже существующего оборудования и замена его на новое.
В театре намерены полностью поменять нижнюю механизацию сцены, а именно подъёмники для актёров, музыкальных инструментов и складских декораций и механику в оркестровой яме, а также верхнюю механизацию — лебёдки для занавеса и световых башен.
Завершить работы должны будут до 23 декабря 2019 года. Как уточняется на портале архитектуры и проектирования Novosibdom, впервые о замене механизации заговорили в конце 1990-х годов: старая механизация была смонтирована в середине прошлого века и сильно шумела, мешая актёрам работать.
В августе 2019 года стало известно, что Новосибирский театр оперы и балета заказал реставрационные работы для зрительного зала — на ремонт планируют потратить больше 360 миллионов. На фасаде здания появится уникальная подсветка, а в зрительном зале откроют верхний ярус.