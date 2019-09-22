Любители фастфуда выстроились в длинную очередь на Студенческой

Вдоль торгового центра «Амстердам» выстроилась длинная очередь. Молодые люди были готовы потратить больше часа, чтобы купить пиццу за 100 рублей.



Продажу пицц со скидкой организовало заведение сети «Додо пицца». В акции участвовал только один вид пиццы — «Пепперони», зато её можно было купить за 100 рублей. Обычная цена этого блюда в заведении — 395 рублей.

Очередь вытянулась от входа в заведение вдоль торгового центра почти на 100 метров. Уже внутри здания очередь продолжалась до линии обслуживания, которая расположена с другой стороны зала. Любители пиццы смиренно ждали под ярким солнцем, у особенно лояльных поклонников бренда на голове были надеты картонные маски птицы с большим клювом (символ сети).