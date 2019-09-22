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Еда

Любители фастфуда выстроились в длинную очередь на Студенческой

Чтобы купить дешевую пиццу, люди были готовы ждать больше часа

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Отстоять целый час в очереди ради дешёвой пиццы были готовы несколько сотен сибиряков

Отстоять целый час в очереди ради дешёвой пиццы были готовы несколько сотен сибиряков

Вдоль торгового центра «Амстердам» выстроилась длинная очередь. Молодые люди были готовы потратить больше часа, чтобы купить пиццу за 100 рублей.

Продажу пицц со скидкой организовало заведение сети «Додо пицца». В акции участвовал только один вид пиццы — «Пепперони», зато её можно было купить за 100 рублей. Обычная цена этого блюда в заведении — 395 рублей.

Очередь вытянулась от входа в заведение вдоль торгового центра почти на 100 метров. Уже внутри здания очередь продолжалась до линии обслуживания, которая расположена с другой стороны зала. Любители пиццы смиренно ждали под ярким солнцем, у особенно лояльных поклонников бренда на голове были надеты картонные маски птицы с большим клювом (символ сети).

Ажиотаж при раздаче еды по низким ценам случается в Новосибирске регулярно. Компании, работающие на рынке общественного питания, постоянно используют этот приём для привлечения внимания к своему продукту. Так, когда сеть New York Pizza по случаю открытия заведения на Выборной установила на пиццу цену в 99 рублей, желающие её купить готовы были ждать до пяти часов. Сеть «МясоRoob» и вовсе раздавала бургеры бесплатно в торговом центре «МЕГА».

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    КОММЕНТАРИИ (15)

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    22 сен 2019 в 16:42

    Опять халявщики, идите работайте и покупайте нормальную еду. Экономия потом боком выйдет.

    Сибиряк
    22 сен 2019 в 16:45

    Это не халявщики, это - нищие. Они живут за чертой бедности - достаточно посмотреть на опухшие, от голода, лица...

    с богаткова
    22 сен 2019 в 16:44

    Безработные...... днем на улице..куда смотрит центр занятости. пора выписывать лещеков....тьфу ты перепутал, т.е. пора вводить статью за тунеядство.