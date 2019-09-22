В НВВКУ сняли с должности командира, которого курсанты обвинили в издевательствах и поборах

В пятницу, 20 сентября, источник рассказал корреспонденту редакции, что Носов поручил курсантам выпилить и снять с петель дверь в комнату, где хранится снаряжение учащихся , — там якобы могли прятаться прогуливающие занятия курсанты.

Об этом корреспонденту НГС рассказал источник, близкий к курсантам НВВКУ. «Вчера построили весь батальон. И его (командира 2-го мотострелкового батальона подполковника Дмитрия Носова. — Прим. ред. ) сняли с должности. Вчера весь батальон хлопал, свистели аж», — уточнил он.

Командира батальона Новосибирского высшего военно-командного училища отстранили от должности после публикации на НГС об издевательствах и унижениях курсантов.

«Каждый день заставляют двери открывать перед убытием на пары. Сушилка — это помещение, которое всегда закрыто, там вещи хранятся, каптёрка, можно сказать. Он (Носов. — Прим. ред.) в силу своих представлений ненормальных, что там люди сидят, заставил нарядного выпилить дверь. Не сам сделал, а заставил курсанта. Сегодня уже новую дверь за свой счёт покупает курсант, выбивший её», — поделился информацией источник.



Как сообщил корреспонденту НГС начальник отделения воспитательной работы НВВКУ полковник Андрей Васин, в училище проверят эту информацию, но только в том случае, если она не будет анонимной.

«На анонимные обращения, на них не стоит реагировать. У меня даже приказом министра обороны это определено. Во-вторых, мне лично никаких жалоб не поступало. Пришлите мне фотографии и информацию, посмотрим», — пообещал Васин.



Это не первая информация о поборах в НВВКУ. В 2017 году на них попались двое курсантов батальона войсковой разведки, которые собрали с однокурсников 600 тысяч рублей. Деньги тратились на ремонт казармы, приобретение стройматериалов, спортинвентаря, газонокосилки, канцелярских принадлежностей, аренду трактора для уборки снега на территории военного вуза, а также шли в фонд предстоящего выпускного вечера.

