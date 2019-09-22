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В НВВКУ сняли с должности командира, которого курсанты обвинили в издевательствах и поборах

На днях командир приказал курсантам выпилить дверь в кладовку, чтобы там не прятались прогульщики

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Курсанты обвиняли своего командира в поборах и неоднократных оскорблениях

Курсанты обвиняли своего командира в поборах и неоднократных оскорблениях

Командира батальона Новосибирского высшего военно-командного училища отстранили от должности после публикации на НГС об издевательствах и унижениях курсантов.

Об этом корреспонденту НГС рассказал источник, близкий к курсантам НВВКУ. «Вчера построили весь батальон. И его (командира 2-го мотострелкового батальона подполковника Дмитрия Носова. — Прим. ред.) сняли с должности. Вчера весь батальон хлопал, свистели аж», — уточнил он.

В пятницу, 20 сентября, источник рассказал корреспонденту редакции, что Носов поручил курсантам выпилить и снять с петель дверь в комнату, где хранится снаряжение учащихся, — там якобы могли прятаться прогуливающие занятия курсанты. 

«Каждый день заставляют двери открывать перед убытием на пары. Сушилка — это помещение, которое всегда закрыто, там вещи хранятся, каптёрка, можно сказать. Он (Носов. — Прим. ред.) в силу своих представлений ненормальных, что там люди сидят, заставил нарядного выпилить дверь. Не сам сделал, а заставил курсанта. Сегодня уже новую дверь за свой счёт покупает курсант, выбивший её», — поделился информацией источник.

Как сообщил корреспонденту НГС начальник отделения воспитательной работы НВВКУ полковник Андрей Васин, в училище проверят эту информацию, но только в том случае, если она не будет анонимной. 

«На анонимные обращения, на них не стоит реагировать. У меня даже приказом министра обороны это определено. Во-вторых, мне лично никаких жалоб не поступало. Пришлите мне фотографии и информацию, посмотрим», — пообещал Васин.

Это не первая информация о поборах в НВВКУ. В 2017 году на них попались двое курсантов батальона войсковой разведки, которые собрали с однокурсников 600 тысяч рублей. Деньги тратились на ремонт казармы, приобретение стройматериалов, спортинвентаря, газонокосилки, канцелярских принадлежностей, аренду трактора для уборки снега на территории военного вуза, а также шли в фонд предстоящего выпускного вечера.

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    КОММЕНТАРИИ (34)

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    22 сен 2019 в 15:51

    Сочувствую командиру. Но например, нашего директора чопа никто не может уволить, ведь он владелец чопа. Сам себе хозяин.

    22 сен 2019 в 15:53

    Вот и развал армии начался...,уже рядовые(курсанты) снимают своего командира. Начало положено...,в Москве приговорённых судом нарушителей ОП к реальным срокам заключения освобождают.А дурной пример заразителен...Анархия мать порядка!

    Фото пользователя
    22 сен 2019 в 16:05

    И правильно. Если солдат, ну или как в данном случае курсант, что-то накосячил- объяви ему наряд, заставь физухой дополнительно заниматься или строевой подготовкой.
    Но вымогать с подчинённых деньги, отбирать личные вещи (телефоны), унижать заставляя раздеваться перед строем (тут кстати вопрос по поводу психического здоровья этого командира)...
    Это не офицер это рэкетир какой то.
    Предвижу вопросы не согласных: -"А ты сам то..."
    Я отслужи в армии в общей сложности семь лет.