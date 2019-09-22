С долгостроя у Колыванского кольца свесили манекен на верёвке, который издали похож на человека

Сегодня утром на долгострое в Ленинском районе на улице Большая 600/15 с 10-го этажа здания вывесили манекен с удавкой на шее, который издали напоминает человека.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, в полицию обратились местные жители, сообщив о человеке в петле.

«Сегодня в службу 02 поступило сообщение, что на улице Большая, 600/15, новостройка, действительно якобы <...> [обнаружен] гражданин. Выезжали сотрудники отдела полиции. Оказалось, что это манекен. Сотрудники его сняли. Пока не установлено, кто его повесил. Будем изымать видео», — рассказали в полиции.