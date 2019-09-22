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Недвижимость

С долгостроя у Колыванского кольца свесили манекен на верёвке, который издали похож на человека

На место вызвали полицейских — сейчас они ищут того, кто разместил манекен

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Манекен вывесили на долгострое на улице Большая 600/15

Манекен вывесили на долгострое на улице Большая 600/15

Сегодня утром на долгострое в Ленинском районе на улице Большая 600/15 с 10-го этажа здания вывесили манекен с удавкой на шее, который издали напоминает человека.

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, в полицию обратились местные жители, сообщив о человеке в петле. 

«Сегодня в службу 02 поступило сообщение, что на улице Большая, 600/15, новостройка, действительно якобы <...> [обнаружен] гражданин. Выезжали сотрудники отдела полиции. Оказалось, что это манекен. Сотрудники его сняли. Пока не установлено, кто его повесил. Будем изымать видео», — рассказали в полиции.

В полиции попросили новосибирцев не имитировать происшествия и не отвлекать сотрудников полиции от выполнения служебных обязанностей.

Ещё в мае прошлого года дольщики «Новомарусино» жаловались на задержку сдачи домов в микрорайоне. А в этом году компания «Доступное жильё Новосибирск» получила иск о банкротстве — иск подавали сами дольщики, отчаявшись взыскать с «ДЖН» стоимость своей не построенной квартиры и неустойку.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    Филипповна
    22 сен 2019 в 14:47

    До чего надо было бедных дольщиков довести. Мэрия выступала тогда гарантом что дома достроятся, а в итоге кинула людей

    22 сен 2019 в 14:47

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    Фото пользователя
    22 сен 2019 в 14:46

    Ничего не увидела на фото,кроме чёрного пятна..Что касается манекена- кто -то играется с полицейскими.