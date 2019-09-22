Родители обратились к Путину, попросив остановить стройку бизнес-центра у лицея № 22

Родители школьников лицея № 22 «Надежда Сибири» и местные жители подписали обращение к президенту России с просьбой остановить стройку бизнес-центра у учебного заведения.

Сегодня жители Новосибирска создали петицию с обращением к Владимиру Путину. В ней они сообщили, что здание лицея могут закрыть из-за несоответствия СанПиН, так как чиновники передали 4 тысячи кв. м территории лицея под застройку.

«18 октября было первое родительское собрание на эту тему. Везде мы слышали одно и тоже: мы всё решим. Прошло 9 месяцев, и не было сделано абсолютно ничего. Местные власти не просто не реагируют, они и не могут реагировать. Они являются зачинщиками всей этой ситуации, как они могут сами с собой бороться? Мы понимаем, что не могут 2 тысячи человек толпой ходить туда-сюда. Потому решили таким образом обратиться к президенту», — рассказала местная жительница и мама одного из школьников Наталья Житина, добавив, что помимо петиции родители передали письмо с обращением в администрацию президента.