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Родители обратились к Путину, попросив остановить стройку бизнес-центра у лицея № 22

Они год жаловались местным властям, но это не помогло

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Теперь существует угроза, что лицей могут закрыть из-за нехватки территории

Теперь существует угроза, что лицей могут закрыть из-за нехватки территории

Родители школьников лицея № 22 «Надежда Сибири» и местные жители подписали обращение к президенту России с просьбой остановить стройку бизнес-центра у учебного заведения. 

Сегодня жители Новосибирска создали петицию с обращением к Владимиру Путину. В ней они сообщили, что здание лицея могут закрыть из-за несоответствия СанПиН, так как чиновники передали 4 тысячи кв. м территории лицея под застройку.

«18 октября было первое родительское собрание на эту тему. Везде мы слышали одно и тоже: мы всё решим. Прошло 9 месяцев, и не было сделано абсолютно ничего. Местные власти не просто не реагируют, они и не могут реагировать. Они являются зачинщиками всей этой ситуации, как они могут сами с собой бороться? Мы понимаем, что не могут 2 тысячи человек толпой ходить туда-сюда. Потому решили таким образом обратиться к президенту», — рассказала местная жительница и мама одного из школьников Наталья Житина, добавив, что помимо петиции родители передали письмо с обращением в администрацию президента.

Скандал вокруг лицея начался ещё осенью 2018 года, когда застройщик вырубил деревья рядом с лицеем, чтобы подготовить площадку к строительству. За их вырубку «АльянсСтрой» заплатил 24 тысячи рублей. После чего на место приехали общественники и жильцы соседних домов, которые потребовали остановить стройку. Вскоре после этого мэр Новосибирска Анатолий Локоть отменил разрешение на строительство бизнес-центра. Суд не согласился с отзывом разрешения и отменил его

На фоне судебных тяжб с конца февраля у лицея начала появляться строительная техника — рабочие начали бурить скважины под сваи. А в марте встречный иск к застройщику подал и сам лицей «Надежда Сибири» — руководство лицея потребовало вернуть участок мэрии и закончить строительство спортивного зала.

Родители уже несколько раз пытались привлечь внимание властей к своей проблеме — в июне они выходили на митинг в центре Новосибирска.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    22 сен 2019 в 13:39

    Брехуна в отставку!

    Фото пользователя
    22 сен 2019 в 13:30

    Путин то при чём... Ему заняться, что-ли больше нечем...яжематеря совсем с ума по сходили видимо...

    Фото пользователя
    22 сен 2019 в 13:33

    Сегодня выходной, обращение может и не дойти до получателя. А вообще, конечно реальное нарушение со стороны мэрии