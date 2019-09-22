Угли есть, вырубки нет: в мэрии опровергли снос деревьев у городского пляжа

О вырубке стало известно от координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева 18 сентября. Он рассказывал корреспонденту НГС, что на массовый снос деревьев пожаловались местные жители. Они рассказали, что у берега котлована рубят, распиливают и сжигают деревья , затем раскатывая угли с помощью бульдозера.

В мэрии опровергли информацию о вырубке деревьев у Горского котлована — чиновники съездили на место и не обнаружили ни одного снесённого дерева.

Общественник уверяет, что местные жители сами видели, как на участке рубят деревья

Как сообщили в мэрии корреспонденту НГС, никакой вырубки не земельных участках, прилегающих к котловану не ведётся.

«Разрешения на снос, обрезку, пересадку, замену зеленых насаждений на земельные участки <...> не выдавалось.

По результатам проведенного визуального осмотра <...> фактов сноса деревьев установлено не было.

Снос деревьев происходит на территории Кировского района в месте, отведенном под строительство Ледового дворца спорта», — заметили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

При этом в мэрии отметили, что у пляжа «Наутилус» есть две площадки для складирования и дальнейшей утилизации деревьев, вырубленных на территории стройплощадки ЛДС.

Также вырубку прокомментировали в министерстве строительства Новосибирской области, заметив, что на участках у котлована не предполагается размещать никакие здания для ледовой арены.

«Информацией о лицах, осуществивших вырубку, причинах и целях министерство строительства Новосибирской области не располагает», — говорится в ответе на запрос.

О застройке территории у Горского котлована стало известно в сентябре 2018 года. Тогда мэрия вынесла на публичные слушания проект, в котором предлагалось расположить рядом с городским пляжем в Ленинском районе Новосибирска ещё один аквапарк и многоэтажную гостиницу.

