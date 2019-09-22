В колледже Новосибирска откроют студию для разработки компьютерных игр

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 19 сентября. Как уточняется на сайте, НКЭиВТ собирается потратить на эту мастерскую до 3,4 миллиона рублей. А для обустройства закупят 14 системных блоков с 6-ядерными процессорами, встроенными видеокартами и оперативной памятью, объём которой должен быть не менее 8 гигабайт.

Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники заказал обустройство мастерской для разработки компьютерных игр — для этого в колледж привезут новые компьютеры.

Помимо системных блоков, колледж заказал также 28 мониторов с разрешением FullHD, 18 компьютерных столов и кресел, Wi-Fi роутер и интерактивный экран длиной не менее 165 сантиметров. Новое оборудование должны доставить в колледж и подключить до 30 ноября 2019 года

В конце апреля стало известно, что чиновников правительства Новосибирской области переведут на новый отечественный софт — первыми новое программное обеспечение опробуют сотрудники департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий.

