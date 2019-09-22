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Образование

В колледже Новосибирска откроют студию для разработки компьютерных игр

Для этого закупят новое оборудование, столы и большой экран

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На компьютерах студенты смогут разрабатывать игры и заниматься программированием&nbsp;

На компьютерах студенты смогут разрабатывать игры и заниматься программированием 

Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники заказал обустройство мастерской для разработки компьютерных игр — для этого в колледж привезут новые компьютеры.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок 19 сентября. Как уточняется на сайте, НКЭиВТ собирается потратить на эту мастерскую до 3,4 миллиона рублей. А для обустройства закупят 14 системных блоков с 6-ядерными процессорами, встроенными видеокартами и оперативной памятью, объём которой должен быть не менее 8 гигабайт. 

Помимо системных блоков, колледж заказал также 28 мониторов с разрешением FullHD, 18 компьютерных столов и кресел, Wi-Fi роутер и интерактивный экран длиной не менее 165 сантиметров. Новое оборудование должны доставить в колледж и подключить до 30 ноября 2019 года

В конце апреля стало известно, что чиновников правительства Новосибирской области переведут на новый отечественный софт — первыми новое программное обеспечение опробуют сотрудники департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Разработчик Игр
    22 сен 2019 в 11:59

    Идея, конечно, отличная, но они не смогут найти нормальных специалистов. Просто потому, что они будут стоить дорого. Они же не готовы платить преподавателю 100 тысяч и больше? А за меньшие деньги никто из адекватных специалистов не согласится. Вот и получается, что опять какой-нибудь недоинформатик будет преподавать крайне устаревшие знания, которые не имеют ничего общего с действительностью.

    Как надо
    22 сен 2019 в 11:00

    А мы детьми всегда в настолки играли, до сих пор не отпускает и стало моим хобби...

    Старый крафт
    22 сен 2019 в 10:59

    Игры конечно развивают реакцию, сообразительность, но лучше в колледже просто учиться.