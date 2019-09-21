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Спорт

«Устояли под этим натиском»: ВК «Локомотив» обыграл команду из Ярославля

Игра проходила в рамках предварительного этапа Кубка России

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Игра проходила в Белгороде&nbsp;

Игра проходила в Белгороде 

Сегодня вечером на предварительном этапе Кубка России новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл ярославский клуб «Ярославич» — игра закончилась со счётом 0:3.

Новосибирские волейболисты смогли обыграть соперника во всех трёх партиях, одержав уверенную победу (23:25, 21:25, 25:27).

«"Ярославич" был твёрдо намерен исправиться перед своими болельщиками за вчерашнее поражение, но мы устояли под этим натиском! С хорошим настроением уходим на выходной. Самым результативным игроком в составе "Локо" сегодня стал Павел Круглов с 20 очками, 11 очков на счету Дмитрия Лызика, 8 — у Дмитрия Щербинина», — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». 

Новосибирским волейболистам пока везет на этапе Кубка России — недавно они обыграли белгородскую команду «Белогорье».

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