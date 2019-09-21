«Устояли под этим натиском»: ВК «Локомотив» обыграл команду из Ярославля

Сегодня вечером на предварительном этапе Кубка России новосибирский волейбольный клуб «Локомотив» обыграл ярославский клуб «Ярославич» — игра закончилась со счётом 0:3.



Новосибирские волейболисты смогли обыграть соперника во всех трёх партиях, одержав уверенную победу (23:25, 21:25, 25:27).

«"Ярославич" был твёрдо намерен исправиться перед своими болельщиками за вчерашнее поражение, но мы устояли под этим натиском! С хорошим настроением уходим на выходной. Самым результативным игроком в составе "Локо" сегодня стал Павел Круглов с 20 очками, 11 очков на счету Дмитрия Лызика, 8 — у Дмитрия Щербинина», — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».