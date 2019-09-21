Новосибирцы собрали почти 400 мешков мусора около пляжа «Наутилус»

«В соревнованиях приняли участие 116 человек — 29 команд по 4 человека. Участники на скорость собирали и сортировали мусор, получая за это баллы. Например, за мешок пластикового мусора начислялись девять баллов, за мешок стекла — восемь баллов, металл — семь баллов. За 1,5 часа в лесной зоне на спуске к пляжу «Наутилус» команды собрали 394 мешка мусора. <...> Общий вес собранного мусора превысил две тонны», — рассказал Иван.

Сегодня победила команда, которая собрала в сумме 29 мешков мусора. Как сообщила региональный координатор «Чистых игр» Ирина Скокова, 290 мешков с пластиком, стеклом и металлом пойдут на переработку..

«Стекло — на завод "Экран", там из него сделают новые банки и бутылки, металл мы пока не сдавали, но из него будут сделаны металлические детали, когда "Арктика Сити" накопит большую партию и сможет сдать на переработку. Пластик мы обычно отправляем на завод в Кемерово — там измельчат и отмоют. Измельчённый пластик называется "флекс" — это хлопья, которые потом переплавляют в гранулы и отправляют на заводы по производству пластиковых изделий», — рассказала Ирина.