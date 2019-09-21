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Новосибирцы собрали почти 400 мешков мусора около пляжа «Наутилус»

Мешки с пластиком, стеклом и металлом отправят на переработку

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Всего было 29 команд, в каждой&nbsp;— по четыре человека

Всего было 29 команд, в каждой — по четыре человека

Сегодня, 21 сентября, участники «Чистых игр» собрали мусор около новосибирского пляжа «Наутилус» в рамках Всемирного дня чистоты. В соревнованиях приняли участие 116 человек.

По словам участника «Чистых игр» Ивана Ефимова, всего было собрано две тонны мусора. 

«В соревнованиях приняли участие 116 человек — 29 команд по 4 человека. Участники на скорость собирали и сортировали мусор, получая за это баллы. Например, за мешок пластикового мусора начислялись девять баллов, за мешок стекла — восемь баллов, металл — семь баллов. За 1,5 часа в лесной зоне на спуске к пляжу «Наутилус» команды собрали 394 мешка мусора. <...> Общий вес собранного мусора превысил две тонны», — рассказал Иван. 

Новосибирцы собрали 191 мешок с пластиком, 89 — со стеклянными бутылками, 15 — с алюминиевыми банками и 99 — со смешанным мусором

Новосибирцы собрали 191 мешок с пластиком, 89 — со стеклянными бутылками, 15 — с алюминиевыми банками и 99 — со смешанным мусором

Сегодня победила команда, которая собрала в сумме 29 мешков мусора. Как сообщила региональный координатор «Чистых игр» Ирина Скокова, 290 мешков с пластиком, стеклом и металлом пойдут на переработку.. 

«Стекло — на завод "Экран", там из него сделают новые банки и бутылки, металл мы пока не сдавали, но из него будут сделаны металлические детали, когда "Арктика Сити" накопит большую партию и сможет сдать на переработку. Пластик мы обычно отправляем на завод в Кемерово — там измельчат и отмоют. Измельчённый пластик называется "флекс" — это хлопья, которые потом переплавляют в гранулы и отправляют на заводы по производству пластиковых изделий», — рассказала Ирина. 

Новосибирцы собирали и крупногабаритный мусор, в том числе автомобильные покрышки и запчасти

Новосибирцы собирали и крупногабаритный мусор, в том числе автомобильные покрышки и запчасти

Также координатор проекта «Чистые игры» отметила, что на мероприятие каждый раз приходит стабильное количество участников — 100–150 человек. 

Участники очистили территорию пляжа от мусора за полтора часа&nbsp;

Участники очистили территорию пляжа от мусора за полтора часа 

В мае участники проекта «Чистые игры» полтора часа собирали мусор на диком пляже возле Заельцовского парка — тогда было собрано 488 мешков

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«Чистые игры»Экологиямусор

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Петя
    21 сен 2019 в 22:52

    "Идёт рота солдат через бесконечное поле дерьма. Идёт-идёт… Доходит до огромной кучи дерьма, перелезает через неё и вдруг видит: красота, чистота, травка зелёная в росе, птички поют... И тогда командир командует: "Рота, стой, раз-два! Ну вот, наконец место, где посрать!"
    Никита Михалков

    Гость
    21 сен 2019 в 22:37

    А кто намусарил? Обама наверное..... Сами за собой и убрали, в чем новость не понял.

    Фото пользователя
    21 сен 2019 в 22:36

    Ирина Скокова, учебник сама купишь или подарить?