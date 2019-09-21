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Развлечения

«На выходе получается фарш»: новосибирский музыкант записал рок-кавер на песню известного рэпера

Рэпер ST сам попросил новосибирского музыканта записать кавер на его трек

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Рэперу понравилась новая версия звучания его песни&nbsp;

Рэперу понравилась новая версия звучания его песни 

Новосибирский музыкант Александр Пушной записал кавер-версию трека «Луи Луи» рэпера ST (Александр Степанов. — Прим. ред.) в стиле рок. Видеоролик шоумен разметил на своём YouTube-канале. 

Как объяснил Пушной, рэпер сам попросил его записать кавер на эту песню. 

«Он (рэпер ST. — Прим. ред.) пришёл в гости на радио, поговорили с ним — классный парень оказался. Такой весёлый и творческий, потому что он много очень хитов написал, помимо своих, ещё и другим людям. <...> Он меня нашёл в "Инстаграме" и прислал мне сообщение: "<...> А не могли бы вы запилить (записать. — Прим. ред.) каверок на мою песню?" Я её послушал, и у меня сработал инстинкт экспериментатора музыкального», — рассказывает Александр Пушной в видеоролике. 

В начале видеоролика исполняется сама композиция в стиле рок, после этого Пушной рассказывает историю создания кавера

В начале видеоролика исполняется сама композиция в стиле рок, после этого Пушной рассказывает историю создания кавера

После того как новая версия песни была готова, Пушной опубликовал видеоролик в сети — рэперу ST понравился кавер на его трек.

«Надо сказать, что ему понравилось — это приятно всегда осознавать. И что я могу сказать вам, я почувствовал себя в очередной раз мясорубкой, <...> потому что вне зависимости [от того], что на входе, на выходе всегда получается фарш. <...> И собственно, как я его делал, друзья? Да как обычно: всё, что было сделано в аудиосмысле, — было сделано из подручных средств. <...> Видео мы снимали точно так же: всё, что под руки попалось, — использовали в съёмке. Это было видно, собственно, в самом начале клипа», — отметил шоумен. 

Полная версия ролика доступна на YouTube-канале Александра Пушного

В мае Александр Пушной и телеведущая Татьяна Лазарева представили совместный музыкальный клип — они записали кавер малоизвестной песни 1970-х годов, которая называется «Круги-колечки».

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    21 сен 2019 в 21:13

    Странный он какой-то, Пушной (чуть не написал Пустой).
    Ни физик, ни музыкант/автор (одни каверы), ни шоу-мен.

    Как надо
    21 сен 2019 в 21:13

    Пушной талантлив, с хорошим чувством юмора и харизмой.