«На выходе получается фарш»: новосибирский музыкант записал рок-кавер на песню известного рэпера

«Он (рэпер ST. — Прим. ред. ) пришёл в гости на радио, поговорили с ним — классный парень оказался. Такой весёлый и творческий, потому что он много очень хитов написал, помимо своих, ещё и другим людям. <...> Он меня нашёл в "Инстаграме" и прислал мне сообщение: "<...> А не могли бы вы запилить (записать. — Прим. ред. ) каверок на мою песню?" Я её послушал, и у меня сработал инстинкт экспериментатора музыкального», — рассказывает Александр Пушной в видеоролике.

После того как новая версия песни была готова, Пушной опубликовал видеоролик в сети — рэперу ST понравился кавер на его трек.

«Надо сказать, что ему понравилось — это приятно всегда осознавать. И что я могу сказать вам, я почувствовал себя в очередной раз мясорубкой, <...> потому что вне зависимости [от того], что на входе, на выходе всегда получается фарш. <...> И собственно, как я его делал, друзья? Да как обычно: всё, что было сделано в аудиосмысле, — было сделано из подручных средств. <...> Видео мы снимали точно так же: всё, что под руки попалось, — использовали в съёмке. Это было видно, собственно, в самом начале клипа», — отметил шоумен.