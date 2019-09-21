Срочно: из БЦ «Бутон» в центре вывели всех посетителей

Из БЦ «Бутон» в центре Новосибирска вывели всех посетителей — здесь замкнуло электропроводку.
Об этом сообщили читатели НГС.
Информация о возгорании электропроводки в бизнес-центре на углу Красного проспекта и улицы Чаплыгина поступила на телефон дежурного службы 112 вечером 21 сентября, в 18:08, уточнили НГС. По словам очевидцев, из здания вывели всех работников и посетителей — толпа людей загородила проезд по Чаплыгина. На месте работают сотрудники МЧС.
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Обновлено в 19:05: В пресс-службе областного МЧС корреспонденту НГС рассказали, что короткое замыкание произошло на первом этаже бизнес-центра в магазине сотовой связи. 200 человек — работники и посетители — эвакуировались из здания самостоятельно. Пострадавших нет.
По данным 2ГИС, в БЦ «Бутон» работает 17 организаций. Среди салонов сотовой связи — офис продаж «Билайн», магазины «Алло мама» и «Связной».
Обновлено в 19:11: В одном из ресторанов бизнес-центра корреспонденту НГС рассказали, что работники вернулись в офисы: «Было небольшое задымление — короткое замыкание в "Билайне". Но сейчас всё хорошо, мы работаем».