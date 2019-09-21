Срочно: из БЦ «Бутон» в центре вывели всех посетителей

Из БЦ «Бутон» в центре Новосибирска вывели всех посетителей — здесь замкнуло электропроводку.

Об этом сообщили читатели НГС.

Информация о возгорании электропроводки в бизнес-центре на углу Красного проспекта и улицы Чаплыгина поступила на телефон дежурного службы 112 вечером 21 сентября, в 18:08, уточнили НГС. По словам очевидцев, из здания вывели всех работников и посетителей — толпа людей загородила проезд по Чаплыгина. На месте работают сотрудники МЧС.

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