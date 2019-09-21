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Срочно: из БЦ «Бутон» в центре вывели всех посетителей

Здесь произошло замыкание электропроводки

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Из БЦ «Бутон» в центре Новосибирска вывели всех посетителей — здесь замкнуло электропроводку.

Об этом сообщили читатели НГС.

Информация о возгорании электропроводки в бизнес-центре на углу Красного проспекта и улицы Чаплыгина поступила на телефон дежурного службы 112 вечером 21 сентября, в 18:08, уточнили НГС. По словам очевидцев, из здания вывели всех работников и посетителей — толпа людей загородила проезд по Чаплыгина. На месте работают сотрудники МЧС. 

Если вы стали свидетелем произошедшего, присылайте фото и видео на редакционный WhatsApp, в Telegram или Viber по номеру +7 923 157–00–00, а также на нашу редакционную почту news@ngs.ru.

Обновлено в 19:05: В пресс-службе областного МЧС корреспонденту НГС рассказали, что короткое замыкание произошло на первом этаже бизнес-центра в магазине сотовой связи. 200 человек — работники и посетители — эвакуировались из здания самостоятельно. Пострадавших нет.

По данным 2ГИС, в БЦ «Бутон» работает 17 организаций. Среди салонов сотовой связи — офис продаж «Билайн», магазины «Алло мама» и «Связной». 

Обновлено в 19:11: В одном из ресторанов бизнес-центра корреспонденту НГС рассказали, что работники вернулись в офисы: «Было небольшое задымление — короткое замыкание в "Билайне". Но сейчас всё хорошо, мы работаем».

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    21 сен 2019 в 18:52

    в нашем чопе директор не экономит на безопасности потому нанял очень дорогого электрика.

    Фото пользователя
    21 сен 2019 в 19:04

    "здесь замкнуло электропроводку". Привет из "Зимней вишни". Тоже, поди, руководит этим местом любовница застройщика?

    Шлагбаум зло
    21 сен 2019 в 18:49

    Интересная новость