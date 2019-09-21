На Восточном обходе достроили пролёт нового моста через Иню. Он соединил оба берега

Строители Восточного обхода закончили надвигать пролёт левой плети моста через Иню в Новосибирске — теперь мост соединил оба берега.
Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе АО «Сибмост», в конце этой недели строители начали надвигать пролёт по правой плети моста:
«Завершилась надвижка металлического пролётного строения левой плети моста через реку Иня. Мост входит в состав совмещённой эстакадной части с путепроводом через автодорогу и железнодорожные пути. Последние 26 метров на левом берегу по левой стороне мостового сооружения надвинули сегодня. Протяжённость пролетов: 63, 84 и 63 погонных метра, общий вес конструкции — свыше 1500 тонн».
В пресс-службе компании добавили, что все работы идут по плану, а закончить монтаж эстакадной части моста с путепроводом должны к марту 2020 года.
Строительство Восточного обхода началось несколько лет назад. Это дорога, которая соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Подразумевается, что развязка снимет часть транспортного потока с улицы Большевистской и Бердского шоссе. Сроки строительства Восточного обхода постоянно сдвигались. В 2016 году бывший на тот момент министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов объяснил заморозку стройки экономическим кризисом.