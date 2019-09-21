На Восточном обходе достроили пролёт нового моста через Иню. Он соединил оба берега

Одна из сторон моста полностью соединила оба берега Ини Фото: пресс-служба АО «Сибмост»

Строители Восточного обхода закончили надвигать пролёт левой плети моста через Иню в Новосибирске — теперь мост соединил оба берега. Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе АО «Сибмост», в конце этой недели строители начали надвигать пролёт по правой плети моста: «Завершилась надвижка металлического пролётного строения левой плети моста через реку Иня. Мост входит в состав совмещённой эстакадной части с путепроводом через автодорогу и железнодорожные пути. Последние 26 метров на левом берегу по левой стороне мостового сооружения надвинули сегодня. Протяжённость пролетов: 63, 84 и 63 погонных метра, общий вес конструкции — свыше 1500 тонн».

В пресс-службе компании добавили, что все работы идут по плану, а закончить монтаж эстакадной части моста с путепроводом должны к марту 2020 года.

Надвижку моста строители начали в июне Фото: пресс-служба АО «Сибмост»