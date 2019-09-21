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Дороги и транспорт

На Восточном обходе достроили пролёт нового моста через Иню. Он соединил оба берега

Мост будет готов весной, обещают строители

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Одна из сторон моста полностью соединила оба берега Ини&nbsp;

Одна из сторон моста полностью соединила оба берега Ини 

Строители Восточного обхода закончили надвигать пролёт левой плети моста через Иню в Новосибирске — теперь мост соединил оба берега.

Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе АО «Сибмост», в конце этой недели строители начали надвигать пролёт по правой плети моста: 

«Завершилась надвижка металлического пролётного строения левой плети моста через реку Иня. Мост входит в состав совмещённой эстакадной части с путепроводом через автодорогу и железнодорожные пути. Последние 26 метров на левом берегу по левой стороне мостового сооружения надвинули сегодня. Протяжённость пролетов: 63, 84 и 63 погонных метра, общий вес конструкции — свыше 1500 тонн».

В пресс-службе компании добавили, что все работы идут по плану, а закончить монтаж эстакадной части моста с путепроводом должны к марту 2020 года. 

Надвижку моста <a href="https://news.ngs.ru/more/66125185/" class="_" target="_blank">строители начали в июне</a>

Надвижку моста строители начали в июне

Строительство Восточного обхода началось несколько лет назад. Это дорога, которая соединит Северный объезд с Чуйским трактом через Гусинобродское шоссе. Подразумевается, что развязка снимет часть транспортного потока с улицы Большевистской и Бердского шоссе. Сроки строительства Восточного обхода постоянно сдвигались. В 2016 году бывший на тот момент министр транспорта Новосибирской области Сергей Титов объяснил заморозку стройки экономическим кризисом

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    21 сен 2019 в 17:56

    Наши гбр в чопе уже опробовали дороги. понраилось.

    Путешественник во времени
    21 сен 2019 в 17:50

    Да все правильно весной, но 2021 года.