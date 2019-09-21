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Почти «Игра престолов»: рыцари устроили средневековую битву в Заельцовском парке

В Новосибирске прошёл военно-исторический фестиваль — новосибирцы устроили рыцарские турниры

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Средневековый фестиваль прошёл в Заельцовском парке 

В Новосибирске прошёл военно-исторический фестиваль «Перекрёстки истории» — Заельцовский парк на несколько часов превратился в поле боя для рыцарей. 

Фестиваль исторической реконструкции начался днём 21 сентября. Сюда пришли десятки любителей военной истории. Для зрителей провели массовые рыцарские поединки и ремесленные мастер-классы и показали блюда средневековой кухни. Корреспондент НГС побывал на фестивале. О том, как бы выглядел Заельцовский парк несколько сотен лет назад — в 10 снимках. 

Чем ещё заняться в эти выходные — смотрите в обзоре развлечений на НГС.АФИША

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    21 сен 2019 в 17:25

    Для охраны битвы между рыцарями должен быть пост чопа.

    Куку
    21 сен 2019 в 17:16

    почти, но не совсем. Но дракона я все таки увидел