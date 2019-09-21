Почти «Игра престолов»: рыцари устроили средневековую битву в Заельцовском парке

В Новосибирске прошёл военно-исторический фестиваль «Перекрёстки истории» — Заельцовский парк на несколько часов превратился в поле боя для рыцарей.
Фестиваль исторической реконструкции начался днём 21 сентября. Сюда пришли десятки любителей военной истории. Для зрителей провели массовые рыцарские поединки и ремесленные мастер-классы и показали блюда средневековой кухни. Корреспондент НГС побывал на фестивале. О том, как бы выглядел Заельцовский парк несколько сотен лет назад — в 10 снимках.
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