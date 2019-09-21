Сотни новосибирцев устроили массовый забег по Михайловской набережной

В Новосибирске прошёл Всероссийский день бега «Кросс нации — 2019» — сотни новосибирцев одновременно пробежали на Михайловской набережной разные дистанции.
«Кросс нации» проходит каждый год — это один из самых масштабных забегов на территории России. «Ежегодно в «Кроссе нации» в Новосибирске принимают участие школьники и воспитанники спортивных школ, любители бега разных возрастов, спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Участвовать могут все желающие, условие — наличие медицинской справки с допуском врача», — рассказали в пресс-центре мэрии.
Для участников организовали забеги на несколько дистанций: 1000, 2500, 5000 и 10 000 метров. Быстрее всех самую длинную дистанцию преодолел новосибирец Виталий Мещеряков — 10 километров за 31 минуту. В забеге на 5 тысяч метров первым пришёл Максим Семиконь — за 15 минут, — сообщили в группе «Кросса нации» в соцсети «ВКонтакте».
В начале сентября в Новосибирске прошёл Сибирский фестиваль бега — НГС составил топ его самых красивых участниц.