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Сотни новосибирцев устроили массовый забег по Михайловской набережной

Фоторепортаж НГС с «Кросса наций»

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Первый старт дали в 12:00 на Михайловской набережной&nbsp;

Первый старт дали в 12:00 на Михайловской набережной 

В Новосибирске прошёл Всероссийский день бега «Кросс нации — 2019» — сотни новосибирцев одновременно пробежали на Михайловской набережной разные дистанции.

«Кросс нации» проходит каждый год — это один из самых масштабных забегов на территории России. «Ежегодно в «Кроссе нации» в Новосибирске принимают участие школьники и воспитанники спортивных школ, любители бега разных возрастов, спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Участвовать могут все желающие, условие — наличие медицинской справки с допуском врача», — рассказали в пресс-центре мэрии. 

Для участников организовали забеги на несколько дистанций: 1000, 2500, 5000 и 10 000 метров. Быстрее всех самую длинную дистанцию преодолел новосибирец Виталий Мещеряков — 10 километров за 31 минуту. В забеге на 5 тысяч метров первым пришёл Максим Семиконь — за 15 минут, — сообщили в группе «Кросса нации» в соцсети «ВКонтакте». 

В начале сентября в Новосибирске прошёл Сибирский фестиваль бега — НГС составил топ его самых красивых участниц.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    21 сен 2019 в 16:09

    Какие нации участвовали?

    гостья
    21 сен 2019 в 16:09

    Отличная идея! Вот там и устраивайте все забеги, марафоны, шествия, крестные ходы, ярмарки и т.д. И центр не придется перекрывать.