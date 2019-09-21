Следователи начали проверку на стройплощадке, где второй раз за месяц пострадали рабочие

Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе областного СКР: «По факту получения травм рабочим на строительном объекте по улице Ударной следователем следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирска СК России организована проверка по статье 143 УК РФ. В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение».

На стройке по улице Ударной, 1/1А в Новосибирске большая металлическая труба придавила рабочего — следователи начали проверку.

Проверку проводят по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), виновным грозит лишение свободы до одного года с лишением права занимать определённые должности.

Состояние рабочего в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, которое проводит строительные работы на Ударной, оценили как стабильно тяжёлое. На месте вместе со следователями работают представители СГК и сотрудники полиции.

В конце августа на этом же месте обвалилась стена котельной станции, которая находится на реконструкции. Под завалами оказалось четверо рабочих, выжил из которых только один.