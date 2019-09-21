Следователи начали проверку на стройплощадке, где второй раз за месяц пострадали рабочие

На стройке по улице Ударной, 1/1А в Новосибирске большая металлическая труба придавила рабочего — следователи начали проверку.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе областного СКР: «По факту получения травм рабочим на строительном объекте по улице Ударной следователем следственного отдела по Ленинскому району города Новосибирска СК России организована проверка по статье 143 УК РФ. В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, по результатам проверки будет принято процессуальное решение».
Проверку проводят по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), виновным грозит лишение свободы до одного года с лишением права занимать определённые должности.
Состояние рабочего в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, которое проводит строительные работы на Ударной, оценили как стабильно тяжёлое. На месте вместе со следователями работают представители СГК и сотрудники полиции.
В конце августа на этом же месте обвалилась стена котельной станции, которая находится на реконструкции. Под завалами оказалось четверо рабочих, выжил из которых только один.